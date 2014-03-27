9 лучших трейлеров недели: «Лицо со шрамом», «Перри Мэйсон» и «Кукла»

Нажмите на карточке проекта «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда заинтересовавший вас фильм или сериал станет доступен для просмотра.

«Бар „Эдди“», первый сезон

Режиссер «Ла-Ла Ленда» Дэмьен Шазелл покинул Лос-Анджелес, но не забыл про джаз. Его новый проект рассказывает об американском музыканте в Париже, который изо всех сил пытается удержать на плаву свой бар. Для этого ему приходится влезать в долги, что оборачивается лишними проблемами. Все только усложняется, когда в городе появляется его дочь, с которой он не виделся много лет.

«Коллекторы 2»

Звезда экшен-фильмов Скотт Эдкинс радует поклонников разнообразными франшизами. В этой серии его герой с напарником продолжает делать то, что у него получается лучше всего, то есть ломать челюсти и конечности должникам своего босса. Приятели отправляются в Лас-Вегас, где по законам жанра попадут в неприятности, из которых выпутаются все тем же старым проверенным способом — мордобоем. Незамысловатый фильм, который покажет ровно то, что обещает.

«Кукла», первый сезон

Очередной сериал с коротенькими сериями от сервиса Quibi. Начинающая писательница в исполнении Анны Кендрик находит в шкафу своего уже немолодого бойфренда секс-куклу. И, что еще удивительнее, та умеет разговаривать и даже убеждает девушку взять ее с собой. Героиня отправляется в комедийное путешествие с необычной компаньонкой, которая не стесняется отпускать саркастичные замечания по поводу и без. Пожалуй, не будет большим откровением предположить, что говорящая кукла у нашей героини лишь в голове.

«Лицо со шрамом»

После многолетнего затишья люди начали подозревать, что картина Джоша Транка об Аль Капоне уже никогда не увидит свет. Однако режиссер все-таки закончил работу над фильмом и теперь планирует выпустить ее в онлайн-кинотеатрах. Том Харди играет легендарного гангстера, который некогда контролировал преступный мир Чикаго. Однако те времена прошли, и когда-то могущественный криминальный авторитет выходит на свободу лишенным былой власти, всех друзей и союзников. Медленно теряющий рассудок Капоне проводит последние дни в своем флоридском особняке. Но есть те, кто подозревает, что он лишь прикидывается, чтобы никто не добрался до миллионов, которые гангстер успел припрятать заранее.

«Миссис серийная убийца»

Netflix все еще достает из закромов неожиданные проекты из разных уголков мира. Триллер о супружеской верности, история о преданной жене. Настолько преданной, что, когда ее муж оказывается подозреваемым в деле о серийных убийствах, женщина сама берется за нож, чтобы выгородить супруга. Ведь все же знают, что маньяками бывают только мужчины, да и кто заподозрит в ужасных преступлениях такую красавицу, как Жаклин Фернандес.

«Перри Мэйсон», первый сезон

Новая версия классического американского сериала 1950—1960-х о бравом адвокате, который собственноручно разбирается с проблемами своих клиентов. В Штатах имя Перри Мэйсона давно стало нарицательным и плотно связано с неподкупной честностью и порядочностью. В ремейке роль Мэйсона исполнил Мэттью Риз, знакомый зрителям по сериалу «Американцы». В России «Перри Мэйсон» выйдет в «Амедиатеке».

«Сегодня и начну! Фильм»

Одно из принципиальных отличий японского кинематографа от любого другого состоит в том, что именно тут именитые артисты и обладатели престижных международных премий зачастую участвуют в каком-то безумии. Как, например, в этой экранизации одноименной манги. Действие происходит в 1980-х. Старшеклассник переводится в другую школу, где сразу вызывает на себя гнев местных гопников. Парень объединяется с таким же новичком-изгоем, и парочка каждый день вынуждена обороняться от агрессивной шпаны, не забывая при этом ухаживать за девушками. У всех героев, разумеется, дикие прически.

«Солнечные противоположности», первый сезон

Странные, неловкие и придурковатые пришельцы — главные герои нового мультсериала Джастина Ройланда, который до этого вместе с Дэном Хармоном придумал «Рика и Морти». Даже голос одного из инопланетян напоминает о Рике. Спасаясь со своей умирающей планеты, четыре пришельца потерпели крушение на Земле и теперь вынуждены прикидываться обычными людьми. Человеческая цивилизация вызывает у гостей из другого мира немало вопросов, и они никак не могут до конца решить, хорошая она или нет. Точно известно только одно: они должны защищать Пупу — живой суперкомпьютер, который однажды эволюционирует, поглотит их и терраформирует Землю.

«Факультатив», первый сезон

Как мы знаем по народной киноленте «Паразиты», в Южной Корее без денег в хороший институт не поступишь. Вот и герой этого сериала, несмотря на отличные оценки, столкнулся с данной проблемой. Старшеклассник успешно ведет двойную жизнь, зарабатывая всякими незаконными способами, когда однажды дорогу ему переходят школьный хулиган и одноклассница из богатой семьи. Пока западные сериалы рассказывают об экзистенциальных терзаниях подростков, корейское телешоу предлагает посмотреть на молодежь под более экстремальным углом.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.