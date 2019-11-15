КиноПоиск

Хью Джекман рассказал о начале «вражды» с Райаном Рейнольдсом

Обсудить0

Райан Рейнольдс и Хью Джекман уже несколько лет поддерживают в сети иллюзию непримиримой вражды и постоянно подшучивают друг над другом. В беседе с The Daily Beast Джекман раскрыл, что противостояние началось на съемочной площадке фильма «Люди Икс: Начало. Росомаха», а инициатором выступил он сам.

«Как все началось? Это было так давно, — говорит Джекман. — Типичный признак того, что вражда затянулась, когда ты даже не можешь вспомнить, как и почему все началось! Я познакомился с ним на съемках „Росомахи“ и регулярно подначивал, потому что мы хорошие друзья со Скарлетт Йоханссон, а она только что вышла замуж за Райана».

«Когда он приходил на площадку, я говорил: „Эй, веди себя хорошо, дружок, я за тобой слежу“, — продолжает актер. — И мы так начали друг друга дразнить, а потом все перешло на новый уровень с „Дэдпулом“. Он начал надо мной смеяться, пытался мной манипулировать в соцсетях, чтобы я шел у него на поводу».

Противостояние Джекмана и Рейнольдса принимало самые разные формы. В честь 50-летия Джекмана Рейнольдс вывесил кадр из сиквела «Дэдпула» с мертвым Логаном. До этого появилось видео, где Дэдпул мешает звезде «Величайшего шоумена» записывать поздравление с днем рождения, а Джекман впоследствии записал ролик, где очень неохотно поздравлял авторов «Дэдпула 2» с выходом картины. Недавно Джекман отметил в Instagram 24-ю годовщину свадьбы с Деборрой-Ли Фёрнесс. В ответ Рейнольдс написал в комментариях: «Держись там, Деб».

Джекман пошутил, что в последнее время предпочитает не тратить лишних сил на попытки отомстить Рейнольдсу и ограничивает себя пятью часами планирования в день.

«Стараюсь тратить на планирование мести не больше пяти часов в день, — заявил Джекман. — Я заметил, что зацикливаться на Райане Рейнольдсе больше чем на пять часов вредно для здоровья. Но пять часов — это хороший и здоровый подход, который помогает мне быть сильным и готовым».

26 апреля зрители смогут увидеть Джекмана в черной комедии «Безупречный».

Источник: The Daily Beast

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить
Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Хью Джекман отметил годовщину перемирия с Райаном Рейнольдсом

Хью Джекман отметил годовщину перемирия с Райаном Рейнольдсом

7 февраля9
Видео дня: Хью Джекман вновь поиздевался над Райаном Рейнольдсом
Бюро находок

Видео дня: Хью Джекман вновь поиздевался над Райаном Рейнольдсом

15 ноября 20196
Хью Джекман отказался поздравлять Райана Рейнольдса с днем рождения

Хью Джекман отказался поздравлять Райана Рейнольдса с днем рождения

24 октября 20197
Райан Рейнольдс спел в честь дня рождения Хью Джекмана

Райан Рейнольдс спел в честь дня рождения Хью Джекмана

14 октября 20194

Главное сегодня

Люди за кадром

«Груз 200», «Лето» и «Одесса»: 5 наших художников-постановщиков — о своем искусстве

Сегодня3
«Груз 200», «Лето» и «Одесса»: 5 наших художников-постановщиков — о своем искусстве
Что смотреть дома: «Дау», «Беги» и подборка фильмов про коронавирус
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Дау», «Беги» и подборка фильмов про коронавирус

Сегодня3
Даррен Аронофски хотел снять фильм о Бэтмене с Хоакином Фениксом в главной роли

Даррен Аронофски хотел снять фильм о Бэтмене с Хоакином Фениксом в главной роли

несколько секунд назад0
Netflix открыл бесплатный доступ к документальным фильмам и сериалам. Их можно посмотреть на YouTube

Netflix открыл бесплатный доступ к документальным фильмам и сериалам. Их можно посмотреть на YouTube

час назад1
Кринж, крэк, проповеди. Случай с реальным чиновником или эпизод из кино?

ТестКринж, крэк, проповеди. Случай с реальным чиновником или эпизод из кино?

Вчера6
Создатель «Настоящего детектива» уверен: Бэтмен способен победить Бога

Создатель «Настоящего детектива» уверен: Бэтмен способен победить Бога

Сегодня, 17:566
Больше спецэффектов и меньше массовки: Как изменится кинопроизводство после коронавируса

Больше спецэффектов и меньше массовки: Как изменится кинопроизводство после коронавируса

Сегодня, 17:516
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт