Видео дня: Симпсоны занялись экстремальным спортом в VR

Канал Fox выложил в сеть ролик с диванной заставкой 18-го эпизода 31-го сезона мультсериала «Симпсоны». Созданная анимационной компанией Animation Domination заставка «Экстримсоны» показывает, как главные герои развлекаются с помощью технологии виртуальной реальности. Гомер прыгает с парашютом, Барт рассекает по горам на сноуборде, а Мардж катается по волнам на серфе. Все выглядит очень красиво и захватывающе, пока Гомер не разбивается на самолете, что заставляет его вернуться к привычному телевидению.

Заставка «Симпсонов» — одна из самых долгоиграющих шуток в истории телевидения, в рамках которой с героями постоянно происходят странные вещи, от встречи с Таносом до столкновения с Риком и Морти. Стараниями разных художников заставка постоянно меняется.

В апреле 2018 года «Симпсонов» признали одним из самых продолжительных сериалов в истории телевидения. Шоу уже давно носит звание самого длинного мультсериала в истории американского ТВ: проект непрерывно выходит начиная с 1989 года.

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