КиноПоиск

Видео дня: Симпсоны занялись экстремальным спортом в VR

Обсудить0

Канал Fox выложил в сеть ролик с диванной заставкой 18-го эпизода 31-го сезона мультсериала «Симпсоны». Созданная анимационной компанией Animation Domination заставка «Экстримсоны» показывает, как главные герои развлекаются с помощью технологии виртуальной реальности. Гомер прыгает с парашютом, Барт рассекает по горам на сноуборде, а Мардж катается по волнам на серфе. Все выглядит очень красиво и захватывающе, пока Гомер не разбивается на самолете, что заставляет его вернуться к привычному телевидению.

Заставка «Симпсонов» — одна из самых долгоиграющих шуток в истории телевидения, в рамках которой с героями постоянно происходят странные вещи, от встречи с Таносом до столкновения с Риком и Морти. Стараниями разных художников заставка постоянно меняется.

В апреле 2018 года «Симпсонов» признали одним из самых продолжительных сериалов в истории телевидения. Шоу уже давно носит звание самого длинного мультсериала в истории американского ТВ: проект непрерывно выходит начиная с 1989 года.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить
Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Находка дня: Совмещенные лица Генри Кавилла, Тома Харди и других звезд
Бюро находок

Находка дня: Совмещенные лица Генри Кавилла, Тома Харди и других звезд

13 апреля10
Находка дня: Как менялся рейтинг «Игры престолов», «Друзей», «Ходячих мертвецов» и других сериалов
Бюро находок

Находка дня: Как менялся рейтинг «Игры престолов», «Друзей», «Ходячих мертвецов» и других сериалов

9 апреля15
Видео дня: Реакция зрителей на просмотре «Мстители: Финал»
Бюро находок

Видео дня: Реакция зрителей на просмотре «Мстители: Финал»

8 апреля45
Мем дня: Как люди изменились в марте 2020-го. На примере фильмов и актеров
Бюро находок

Мем дня: Как люди изменились в марте 2020-го. На примере фильмов и актеров

2 апреля8

Главное сегодня

Люди за кадром

«Груз 200», «Лето» и «Одесса»: 5 наших художников-постановщиков — о своем искусстве

Сегодня3
«Груз 200», «Лето» и «Одесса»: 5 наших художников-постановщиков — о своем искусстве
Что смотреть дома: «Дау», «Беги» и подборка фильмов про коронавирус
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Дау», «Беги» и подборка фильмов про коронавирус

Сегодня3
Даррен Аронофски хотел снять фильм о Бэтмене с Хоакином Фениксом в главной роли

Даррен Аронофски хотел снять фильм о Бэтмене с Хоакином Фениксом в главной роли

несколько секунд назад0
Netflix открыл бесплатный доступ к документальным фильмам и сериалам. Их можно посмотреть на YouTube

Netflix открыл бесплатный доступ к документальным фильмам и сериалам. Их можно посмотреть на YouTube

час назад1
Кринж, крэк, проповеди. Случай с реальным чиновником или эпизод из кино?

ТестКринж, крэк, проповеди. Случай с реальным чиновником или эпизод из кино?

Вчера6
Создатель «Настоящего детектива» уверен: Бэтмен способен победить Бога

Создатель «Настоящего детектива» уверен: Бэтмен способен победить Бога

Сегодня, 17:566
Больше спецэффектов и меньше массовки: Как изменится кинопроизводство после коронавируса

Больше спецэффектов и меньше массовки: Как изменится кинопроизводство после коронавируса

Сегодня, 17:516
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт