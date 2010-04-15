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Джейсон Момоа сравнил своего героя в «Дюне» с Ханом Соло

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Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа принял участие в записи нового выпуска передачи Эллен ДеДженерес, где рассказал о своих впечатлениях от съемок в «Дюне» Дени Вильнёва. Актер признался, что его поразил размах картины, и заявил, что его персонаж в фильме — некто вроде Хана Соло из «Звездных войн».

«Мне еще никогда не приходилось становиться частью чего-то столь масштабного, — говорит Момоа. — Я играю персонажа по имени Дункан Айдахо, он мастер-фехтовальщик, ставший правой рукой герцога Лето, героя Оскара Айзека. Он первым прилетает на Дюну, и я там знакомлюсь с персонажем, которого играет Хавьер Бардем. Поверить не могу, что снимался вместе с Хавьером Бардемом! В фильме есть Тимоти Шаламе, Джош Бролин, Ребекка Фергюсон и Стеллан Скарсгард».

«Это довольно массивный фильм, и я играю этого маленького человека. Он похож на Хана Соло. Он как воин-одиночка, который защищает Тимоти Шаламе и служит Оскару Айзеку», — добавил актер.

«Дюна» рассказывает о будущем, где человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены, но ее главная ценность — спайс, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует спайс, а тот, кто контролирует спайс, контролирует Вселенную.

Айдахо — харизматичный и смертоносный оружейный мастер дома Атрейдес, которого герцог Лето использовал для слежки и сбора информации. Когда Атрейдесы получили контроль над Арракисом, Айдахо вместе с ними прибыл на пустынную планету, где стал личным телохранителем Пола, молодого сына герцога.

«Дюна» будет разбита на две части, первая из которых увидит свет 17 декабря 2020 года.

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