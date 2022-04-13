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Джонни Депп завел Instagram. Выпустил кавер на песню Джона Леннона «Isolation»

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Звезда «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп присоединился к соцсетям: актер завел аккаунт в Instagram. В качестве первого поста Депп опубликовал фотографию себя на деревянной скамейке в окружении свечей. «Всем привет, — написал актер. — Кое-что снимаю для вас. Дайте мне минутку».

Через несколько часов Депп опубликовал результат — восьмиминутное видео, в котором он поговорил об обстановке в мире, пандемии коронавируса и анонсировал выход нового трека.

«Пришло время открытого диалога, пока этот невидимый враг уже стал причиной несоизмеримого количества трагедий и принес ужасный урон человеческим жизням, — говорит Депп в видео. — Мне кажется, в эти темные, тяжелые времена мы должны пытаться помогать друг другу. Тем, кого мы любим, нашим сообществам, себе — для мира и для будущего».

В кратчайшие сроки количество подписчиков Деппа в Instagram достигло отметки в 1,6 миллиона человек. Обращаясь к ним, актер призвал провести время в изоляции с пользой и заняться творчеством.

«Мы не должны закрываться и сдаваться перед адской монотонностью карантина, — заявил актер. — Создайте сегодня что-нибудь, что поможет вам и другим завтра. Сделайте что угодно, что могло бы порадовать кого-то. Рисуйте, читайте, думайте, учитесь, снимайте кино на телефон, играйте на инструментах, если умеете, а если нет — научитесь».

Депп также объявил в видео, что вместе с гитаристом Джеффом Беком, бывшим участником группы Yardbirds, записал кавер на песню Джона Леннона «Isolation».

«Мы с Джеффом подумали, что его [Леннона] глубокомысленные тексты очень хорошо накладываются на происходящее в мире, — говорит Депп. — Песня об изоляции, страхе, риске глобальной катастрофы для нашего мира, так что мы решили подарить ее вам. Мы надеемся, что она поможет вам пережить эти необычные времена, с которыми мы столкнулись, даже если это просто поможет провести время вместе в изоляции».

После череды неудачных проектов карьера Деппа постепенно начинает приходить в себя. Критики и зрители на фестивалях достаточно тепло приняли его последние фильмы «В ожидании варваров» и «Минамата». Появились даже слухи, что актер может вернуться на экраны в новой части франшизы «Пираты Карибского моря».

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