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Стеллан Скарсгард присоединится к актерскому составу сериала по «Звездным войнам»

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Звезда «Чернобыля» Стеллан Скарсгард заканчивает переговоры со студией Lucasfilm относительно участия в многосерийном спин-оффе «Звездных войн» — сериале Disney+ «Кассиан Андор». Вместе с ним к актерскому составу проекта присоединится Кайл Соллер. Диего Луна исполнит в сериале главную роль.

Главным героем будущего сериала станет Кассиан Андор — капитан разведки Альянса в фильме «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Мастер шпионажа и саботажа, Андор вошел в состав специального отряда, призванного похитить планы «Звезды смерти», нового смертоносного оружия Империи. По итогам операции Андор погиб на планете Скарифф, но сумел передать чертежи принцессе Лее.

Новый сериал расскажет о приключениях Андора до событий «Изгоя-один». Согласно источникам, зрителей ждет «энергичный шпионский триллер».

Шоураннером «Кассиана Андора» выступает Стивен Шифф, сценарист сериала «Американцы». Тони Гилрой, работавший над «Изгоем-один», напишет пилот вместе с Шиффом и поставит несколько эпизодов.

17 декабря 2020 года зрители смогут увидеть Скарсгарда с роли барона Харконнена в фантастической картине «Дюна» Дени Вильнёва.

Источник: Variety

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