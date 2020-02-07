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Хью Джекман отказался от роли в мюзикле «Кошки». Окончательно распрощался с Росомахой

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В интервью The Daily Beast Хью Джекман рассказал, что ему предлагали присоединиться к актерскому составу мюзикла «Кошки». По словам актера, режиссер Том Хупер, с которым он работал над фильмом «Отверженные», связался с ним во время препродакшена и предложил роль в проекте, но Джекман отказался.

«Было несколько вариантов в зависимости от моей занятости, — говорит Джекман о том, кого он мог сыграть. — Но у меня просто не было свободного времени».

Адаптация одноименного мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» стала одним из самых громких провалов последних лет, из-за которого студия потеряла около 100 млн долларов. Производство у проекта было проблемным: работа над фильмом была настоящим адом из-за требований Хупера к художникам.

После выхода зрители и критики выставили «Кошек» на посмешище, но Джекман не торопится присоединяться к толпе и не спешит радоваться, что ему удалось избежать участия в проекте.

«Я часть театрального мира, чувак, и не хочется присоединяться к чужим нападкам, становиться частью толпы, — заметил Джекман. — Я не видел фильм, а Том Хупер — один из наших величайших кинематографистов».

В ходе беседы разговор коснулся и главной роли в карьере Джекмана — Росомахи в фильмах серии «Люди Икс». После слияния Fox/Disney персонаж вместе с другими мутантами перешел к Marvel, и в сети появились предположения, что Джекмана попытаются вернуть на экран в образе Логана. Но сам Джекман уже смирился с мыслью, что он больше не будет играть Росомаху, и не переживает, что в будущем роль перейдет к другому актеру.

«Я понял, что пришло время покинуть вечеринку — не только для меня, но и для персонажа, — признался Джекман. — Он достанется кому-то другому, кто сможет его развить по-своему. Это слишком хороший персонаж, чтобы с ним ничего не делать. Это типа когда по пути домой тебе звонят друзья и говорят: „Чувак, тут выступает новый DJ, музыка шикарная, вернешься?“ А ты отвечаешь: „Звучит заманчиво, но… нет“. Они будут в порядке с кем-нибудь другим».

В феврале 2019 года Джекмана вместе с Патриком Стюартом внесли в Книгу рекордов Гиннесса как актеров с самой продолжительной карьерой в роли супергероя Marvel. Стюарт и Джекман вместе установили рекорд: они оба играли своих персонажей 16 лет и 228 дней, а их последнее появление в этих ролях было в «Логане».

26 апреля зрители смогут увидеть Джекмана в черной комедии «Безупречный».

Источник: The Daily Beast

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