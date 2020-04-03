«Дивный новый мир» и «Спасенные звонком»: Тизеры проектов стрим-сервиса Peacock

Peacock — новая стриминг-платформа канала NBC и студии Universal. Ожидается, что сервис начнет повсеместную работу 15 июля. Он обещает будущим подписчикам 15 тысяч часов контента, включая сериалы «Офис», «Доктор Хаус», «Дефективный детектив», «Парки и зоны отдыха», «Бруклин 9-9». В разработке также находятся несколько оригинальных проектов, и в сети появились первые тизеры для некоторых из них.

« Дивный новый мир »

Действие сериала, основанного на одноименном произведении Олдоса Хаксли, разворачивается в Лондоне далекого будущего, где потребление возведено в культ, а символом потребительского бога выступает Генри Форд. Человечество разбито на касты, а все проблемы решаются с помощью безвредного наркотика сома. Однажды двое обитателей оказываются за пределами Лондона и попадают в самый центр кровопролитного восстания.

« Спасенные звонком »

Time out! Who& #39; s psyched to see the first #SavedByTheBell teaser!? Check out this flock of first looks from #PeacockTV originals streaming soon. Threaded for your viewing pleasure! pic.twitter.com/XdIZ7BN9tV & mdash; Peacock (@peacockTV) April 16, 2020

Продолжение одноименного подросткового сериала 1980-х о школьной жизни. В новой версии появятся несколько актеров из оригинала, но в основном проект будет посвящен проблемам современной молодежи.

« Ясновидец 2: Ласси возвращается домой »

Второй фильм, основанный на сериале «Ясновидец», главный герой которого — молодой консультант полиции Шон, чья тонко развитая наблюдательность и неординарные дедуктивные способности позволяют ему убедить всех в том, что он ясновидящий. В фильме он вместе с приятелем берется помочь своему боссу, начальнику уголовного розыска Ласситеру, которого смертельного ранили на службе. Оригинальный сериал вы прямо сейчас можете посмотреть на КиноПоиск HD.

«Панки Брюстер»

Перезапуск/продолжение сериала из 1980-х. Оригинал рассказывал о сообразительной Панки Брюстер, которую воспитывает отец-одиночка. В продолжении зрители увидят взрослую Панки, мать троих детей, которая пытается наладить собственную жизнь и знакомится с маленькой девочкой, очень похожей на нее в детстве.

«Курс биологии»

The show that& #39; s perfected the delivery of & quot; shut up.& quot; All new episodes of #APBio coming soon to #PeacockTV. pic.twitter.com/OnAgnh43WV & mdash; Peacock (@peacockTV) April 16, 2020

В конце мая 2019 года канал NBC закрыл сериал после второго сезона. Однако в итоге было принято решение вернуть проект на экраны, и третий сезон выйдет уже на Peacock. Сюжет сериала вращается вокруг Джека Гриффина, гарвардского профессора философии. Потерпев неудачу на работе своей мечты, он вынужден вернуться в родной штат Огайо и начинает преподавать биологию в местной школе.

«Мадагаскар: Маленькие и дикие»

This teaser will make you move it, move it. #MadagascarALittleWild is coming soon to #PeacockTV. pic.twitter.com/kqrFc3FF6v & mdash; Peacock (@peacockTV) April 16, 2020

Приквел анимационной франшизы «Мадагаскар» о юности главных героев. Все очень мило, энергично и обязательно должно порадовать детей.

«Ангелина»

Основанный на реальных событиях сериал об Ангелине, которая прославилась в 1980-е благодаря своим пышным формам, розовому «Кадиллаку» и вызывающему поведению. Урожденная Рени Голдберг, она появилась на свет в Польше в 1950-е, откуда вместе с семьей перебралась в Штаты. Спустя годы она изобрела для себя в Америке новый образ роскошной и яркой блондинки Ангелины, разъезжающей по Голливуду на розовом «Кадиллаке» и известной благодаря рекламирующим ее билбордам.

Все проекты планируется выпустить на стрим-сервисе Peacock в 2020 году.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.