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Том Хэнкс сдал кровь для создания вакцины от COVID-19. Другие звезды тоже помогают в борьбе с коронавирусом

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15 апреля актриса Рита Уилсон рассказала, что она и ее муж Том Хэнкс сдали анализ крови в надежде помочь ученым разработать лекарство против коронавируса. Супруги надеются, что антитела, которые образовались у них после заболевания, будут полезны при создании вакцины.

О заражении Хэнкса и Уилсон стало известно 12 марта. В тот момент они находились в Австралии, где планировались съемки байопика об Элвисе Пресли. По словам актрисы, среди ее симптомов были жар, озноб и неспособность различать запахи и вкусы. Хэнксу повезло больше: его температура была ниже, чем у жены, проблем с обонянием он не испытывал. Сейчас супруги полностью излечились от COVID-19. В конце марта они вернулись в Лос-Анджелес и теперь ждут ответа от ученых, которые пытаются разработать вакцину.

Другие знаменитости также помогают в борьбе с вирусом. В последнее время актеры и режиссеры активно жертвуют деньги на поддержку врачей и других нуждающихся.

Так, в конце марта Джеймс МакЭвой перечислил на нужды медработников 275 тыс. фунтов стерлингов (более 25 млн рублей). Пожертвование прошло в рамках краудфандинговой кампании, организованной группой врачей. Все средства были направлены на поддержку Национальной службы здравоохранения Великобритании, в том числе на покупку масок и перчаток.

Похожим образом поступил и Арнольд Шварценеггер. Актер пожертвовал 1 млн долларов, назвав врачей настоящими героями, и призвал других не оставаться в стороне во время пандемии. «Я никогда не считал правильным сидеть на диване и жаловаться, что все плохо. Я всегда верил, что каждый должен внести свой вклад ради общего блага», — написал Шварценеггер в своем Instagram.

Такую же сумму выделили супруги Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли. Их миллион был перечислен некоммерческим организациям Feeding America и Food Banks Canada. Рейнольдс отметил, что коронавирус повлиял на жизнь пожилых людей, и призвал других поддержать их в непростое время.

Не остались в стороне Джордж Клуни и его жена Амаль Аламуддин. Выделенная ими сумма, а это более 1 млн долларов, была распределена между Фондом кино и телевидения, профсоюзом американских актеров, системой здравоохранения Великобритании, благотворительным фондом в Ливане, больницами в Ломбардии и фондом Los Angeles Mayors, который помогает врачам, бездомным и пожилым людей.

На фоне пандемии Анджелина Джоли поддержала организацию No Kid Hungry, которая обеспечивает голодающих детей здоровым питанием. «Сейчас более миллиарда детей во всем мире не посещают в школы, поскольку они закрыты из-за коронавируса. Многие из них зависят от питания, которое они получают во время учебы в школе, а это почти 22 миллиона детей по всей Америке», — заявила актриса в конце марта. Ее пожертвование также составило 1 миллион.

В разгар пандемии российские знаменитости тоже помогают нуждающимся. Например, Дмитрий Нагиев пожертвовал 10 млн рублей, которые пойдут на закупку аппаратов ИВЛ. Кроме того, видеоблогер Руслан Усачев выделил 1 миллион для благотворительной организации «Ночлежка», которая помогает бездомным, людям без регистрации и тем, кто живет за чертой бедности.

На сегодняшний день мировая индустрия переживает глубокий кризис. Из-за вспышки COVID-19 кинотеатры по-прежнему закрыты, а съемки фильмов и сериалов отложены. Ближайший крупный релиз ожидается в июле, когда в прокат выйдет «Мулан». Впрочем, если динамика эпидемии не изменится, картину Disney могут вновь перенести. Подобное решение недавно приняли организаторы фестиваля в Каннах — им пришлось отменить мероприятие, запланированное на июнь.

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