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Уэс Андерсон назвал «Лучше звоните Солу» своим любимым сериалом

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Французское агентство CNC попросило режиссера Уэса Андерсона посоветовать, что посмотреть людям во время карантина. Постановщик предложил зрителям несколько фильмов, а среди сериалов выбрал «Лучше звоните Солу» — спин-офф «Во все тяжкие».

«Это просто мой любимый сериал», — заявил Андерсон, не вдаваясь в подробности.

«Лучше звоните Солу» рассказывает об испытаниях и невзгодах изворотливого юриста Сола Гудмана (Боб Оденкёрк). Адвокат по уголовным делам, он изо всех сил пытается открыть свою собственную контору в Альбукерке, штат Нью-Мексико, попутно ввязываясь в череду опасных и рискованных авантюр.

О десяти лучших моментах сериала по мнению КиноПоиска можно узнать здесь.

В плане кино Андерсон предложил обратить внимание на творчество итальянского постановщика Марко Феррери, в особенности на фильм «Большая жратва» 1973 года.

«Я узнал об этой картине несколько лет назад, но она меня не сразу зацепила, — говорит режиссер. — Только что вновь посмотрел его и в этот раз оказался в восторге. Недавно также посмотрел два других фильма Марко Феррери, которые мне понравились — „Пчелиная матка“ и „Женщина-обезьяна“».

Кроме этого, Андерсон посоветовал посмотреть драму «Станция Шесть-Сахара» Сета Холта и вестерн «Человек с запада» Уильяма Уайлера с Гэри Купером в главной роли.

Режиссер также предложил почитать в изоляции «Большое прощание: Чайнатаун и последние годы Голливуда» («The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood») Сэма Уилсона и сборник сочинений П. Г. Вудхауса «Громче и смешнее» («Louder and Funnier»).

Сейчас Андерсон заканчивает работу над своим новым режиссерским проектом — лентой «Французский диспетчер», которая ожидается в российских кинотеатрах 12 ноября 2020 года.

Источник: CNC

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