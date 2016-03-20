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Фестиваль «Кинотавр» перенесли на осень 2020-го

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Организаторы открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» сообщили, что смотр не пройдет в июне 2020 года, как изначально планировалось. На фоне пандемии коронавируса фестиваль перенесли на осень 2020-го, но точная дата проведения пока не известна.

«В это непростое для всех время мы внимательно следим за ситуацией и прежде всего хотим выразить слова поддержки и благодарности врачам, медицинским работникам и всем, кто помогает спасать жизни людей, — говорится в заявлении организаторов. — По понятным причинам фестиваль „Кинотавр“ не сможет состояться в объявленные ранее даты, с 7 по 14 июня 2020 года.

Но мы продолжаем работать над программой фестиваля и планируем провести его осенью. О точных датах мы сообщим дополнительно. Оставайтесь, пожалуйста, дома, берегите себя и близких — мы верим, что солидарность и ответственность помогут нам преодолеть этот кризис быстрее».

Источник: Пресс-служба фестиваля «Кинотавр»

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