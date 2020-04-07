Чулпан Хаматова рассказала об угрозах из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram фонда «Подари жизнь», Чулпан Хаматова призналась, что ее неприятно удивила реакция на сериал «Зулейха открывает глаза». По словам актрисы, она ожидала критики со стороны татарского общества за возможное искажение народного быта, но не подозревала, что проект обвинят в осквернении истории.

«Я получаю много проклятий в связи с выходом фильма, — рассказала Хаматова. — Мало того что были ожидаемые проклятия со стороны радикально настроенной части татарского общества, но я с удивлением обнаружила, что добавилась еще и претензия на тему „осквернения нашей истории“. Не только искажения татарского быта, но и исторической правды в целом. Для меня раскулачивание — это убийство, однозначно трагедия огромного числа людей. Это преступление. Морально-этическая катастрофа. И вдруг я обнаруживаю, что огромное число людей думает по-другому».

«Я категорически плохо отношусь к попыткам лакировки нашей истории, — продолжает актриса. — Ее незнание не дает нам возможности двигаться дальше. Наоборот, у меня были опасения, что действительность, которую мы показали в картине, будет недостаточно жесткой, что не появится ощущение боли и трагедии от происходящего. Боялась, что она будет чересчур лайтовой, что ли. И даже в голову не могло прийти, что претензии будут иного рода. Не было такой реакции зрителей, когда я снималась в других фильмах про сталинизм. Ну, хотя бы в „Детях Арбата“».

Несколько реакций на сериал в Twitter:

Хаматова также рассказала, что сама очень боялась смотреть сериал, переживала, что плохо справилась со своей задачей и подвела коллег.

«Меня даже потряхивает от просмотра. Очень опасалась, что я всех подвела — автора романа Гузель Яхину, режиссера, своих коллег», — заявила актриса.

«Зулейха открывает глаза» — экранизация одноименного романа. Действие разворачивается в 1930 году. У главной героини, Зулейхи, убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Вместе с тридцатью ссыльными, среди которых неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированные элементы и уголовники, мусульмане и христиане, она оказывается в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Объединившись, они начинают отстаивать у суровой природы и безжалостного государства свое право на жизнь.

Подробнее о сериале КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

Источник: «Комсомольская правда»

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