Кейт Бланшетт похвасталась молотом Тора и эльфийскими клинками Тауриэль

Убираясь дома во время карантина, Кейт Бланшетт обнаружила несколько интересных предметов кинореквизита из своих прошлых проектов. Актриса приняла участие в записи нового выпуска передачи «Позднее шоу» и показала Стивен Колберу часть своей коллекции, в которую входят молот Тора — Мьёльнир, ноги хоббитов и эльфийские клинки из трилогии «Хоббит».

«Знаешь, что съемки фильма о Торе заморозили в Австралии? COVID-19 тут ни при чем. Это случилось, потому что молот у меня, — заявила Бланшетт и продемонстрировала оружие бога грома. — У меня есть Мьёльнир. И смотри, как легко я могу его поднять».

«Я убиралась на чердаке и искала свои уши, свои эльфийские уши, но не смогла их найти, — продолжила актриса. — Я знаю, что у детей где-то есть ноги хоббитов, и подумала: „О, надо бы их тебе показать“. Не нашла. Но нашла эти клинки Тауриэль. Кто-то копит туалетную бумагу, а у меня есть вот это».

При виде клинков Колбер, большой фанат «Властелина колец», сильно удивился, ведь в фильмах Питера Джексона Бланшетт играла Галадриэль, а Тауриэль — роль Эванджелин Лилли в «Хоббите».

«На самом деле ты их не видел. Не говори с Эванджелин Лилли в ближайшее время», — пошутила Бланшетт в ответ на вопрос, почему оружие хранится у нее, а не у Лилли.

Сувениры со съемочной площадки — обычное дело среди актеров, особенно среди представителей киновселенной Marvel.

Сейчас зрители могут увидеть Бланшетт в мини-сериале Hulu «Миссис Америка», который стартовал 15 апреля.