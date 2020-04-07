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Кейт Бланшетт похвасталась молотом Тора и эльфийскими клинками Тауриэль

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Убираясь дома во время карантина, Кейт Бланшетт обнаружила несколько интересных предметов кинореквизита из своих прошлых проектов. Актриса приняла участие в записи нового выпуска передачи «Позднее шоу» и показала Стивен Колберу часть своей коллекции, в которую входят молот Тора — Мьёльнир, ноги хоббитов и эльфийские клинки из трилогии «Хоббит».

«Знаешь, что съемки фильма о Торе заморозили в Австралии? COVID-19 тут ни при чем. Это случилось, потому что молот у меня, — заявила Бланшетт и продемонстрировала оружие бога грома. — У меня есть Мьёльнир. И смотри, как легко я могу его поднять».

«Я убиралась на чердаке и искала свои уши, свои эльфийские уши, но не смогла их найти, — продолжила актриса. — Я знаю, что у детей где-то есть ноги хоббитов, и подумала: „О, надо бы их тебе показать“. Не нашла. Но нашла эти клинки Тауриэль. Кто-то копит туалетную бумагу, а у меня есть вот это».

При виде клинков Колбер, большой фанат «Властелина колец», сильно удивился, ведь в фильмах Питера Джексона Бланшетт играла Галадриэль, а Тауриэль — роль Эванджелин Лилли в «Хоббите».

«На самом деле ты их не видел. Не говори с Эванджелин Лилли в ближайшее время», — пошутила Бланшетт в ответ на вопрос, почему оружие хранится у нее, а не у Лилли.

Сувениры со съемочной площадки — обычное дело среди актеров, особенно среди представителей киновселенной Marvel.

  • Крис Хемсворт присвоил себе как минимум пять молотов Тора. Актер отметил, что после признания ему стало сложнее выносить с площадки реквизит.
  • Том Холланд прикарманил веб-шутеры (приспособления для метания паутины) Человека-паука и очки Тони Старка из «Вдали от дома».
  • Крис Пратт забрал куртку и несколько элементов костюма Звездного Лорда. По его словам, он сделал это, чтобы в образе своего персонажа навещать детей в больницах.
  • У Чедвика Боузмана дома хранится браслет с бусами Кимойо из «Черной Пантеры».
  • Себастиан Стэн и Карен Гиллан не стали забирать реквизит и вместо этого присвоили себе запасы геля, который помогал им надевать фальшивые металлические руки.
  • О разных примерах кражи со съемок КиноПоиск рассказывал здесь.

Сейчас зрители могут увидеть Бланшетт в мини-сериале Hulu «Миссис Америка», который стартовал 15 апреля.

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