Кейт Бланшетт похвасталась молотом Тора и эльфийскими клинками Тауриэль

Убираясь дома во время карантина, Кейт Бланшетт обнаружила несколько интересных предметов кинореквизита из своих прошлых проектов. Актриса приняла участие в записи нового выпуска передачи «Позднее шоу» и показала Стивен Колберу часть своей коллекции, в которую входят молот Тора — Мьёльнир, ноги хоббитов и эльфийские клинки из трилогии «Хоббит».
«Знаешь, что съемки фильма о Торе заморозили в Австралии? COVID-19 тут ни при чем. Это случилось, потому что молот у меня, — заявила Бланшетт и продемонстрировала оружие бога грома. — У меня есть Мьёльнир. И смотри, как легко я могу его поднять».
«Я убиралась на чердаке и искала свои уши, свои эльфийские уши, но не смогла их найти, — продолжила актриса. — Я знаю, что у детей где-то есть ноги хоббитов, и подумала: „О, надо бы их тебе показать“. Не нашла. Но нашла эти клинки Тауриэль. Кто-то копит туалетную бумагу, а у меня есть вот это».
При виде клинков Колбер, большой фанат «Властелина колец», сильно удивился, ведь в фильмах Питера Джексона Бланшетт играла Галадриэль, а Тауриэль — роль Эванджелин Лилли в «Хоббите».
«На самом деле ты их не видел. Не говори с Эванджелин Лилли в ближайшее время», — пошутила Бланшетт в ответ на вопрос, почему оружие хранится у нее, а не у Лилли.
Сувениры со съемочной площадки — обычное дело среди актеров, особенно среди представителей киновселенной Marvel.
- Крис Хемсворт присвоил себе как минимум пять молотов Тора. Актер отметил, что после признания ему стало сложнее выносить с площадки реквизит.
- Том Холланд прикарманил веб-шутеры (приспособления для метания паутины) Человека-паука и очки Тони Старка из «Вдали от дома».
- Крис Пратт забрал куртку и несколько элементов костюма Звездного Лорда. По его словам, он сделал это, чтобы в образе своего персонажа навещать детей в больницах.
- У Чедвика Боузмана дома хранится браслет с бусами Кимойо из «Черной Пантеры».
- Себастиан Стэн и Карен Гиллан не стали забирать реквизит и вместо этого присвоили себе запасы геля, который помогал им надевать фальшивые металлические руки.
- О разных примерах кражи со съемок КиноПоиск рассказывал здесь.
Сейчас зрители могут увидеть Бланшетт в мини-сериале Hulu «Миссис Америка», который стартовал 15 апреля.