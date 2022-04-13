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Джеймс Ганн составил список хороших фильмов о путешествии во времени

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Вслед за списком сиквелов, которые лучше оригинала, режиссер Джеймс Ганн рассказал в Twitter о хороших, по его мнению, фильмах, связанных с перемещением во времени. Кроме ожидаемых проектов, таких как «Назад в будущее» и «12 обезьян», в его списке обнаружилось несколько любопытных примеров вроде картины 1968 года «Люблю тебя, люблю».

Режиссер уточнил, что это не окончательный список, а просто фильмы о путешествиях во времени, которые стоит посмотреть/пересмотреть.

Сейчас Ганн находится в самоизоляции, но не прекращает работу и занимается монтажом «Отряда самоубийц 2». Сиквел ожидается в кинотеатрах 4 августа 2021 года.

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