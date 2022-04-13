Джеймс Ганн составил список хороших фильмов о путешествии во времени

Вслед за списком сиквелов, которые лучше оригинала, режиссер Джеймс Ганн рассказал в Twitter о хороших, по его мнению, фильмах, связанных с перемещением во времени. Кроме ожидаемых проектов, таких как «Назад в будущее» и «12 обезьян», в его списке обнаружилось несколько любопытных примеров вроде картины 1968 года «Люблю тебя, люблю».
- «День сурка»
- «Назад в будущее»
- «Бойфренд из будущего»
- «Донни Дарко»
- «Прибытие»
- «Девочка, покорившая время»
- «Эффект бабочки»
- «Люблю тебя, люблю»
- «12 обезьян»
- «Планета обезьян»
- «Безопасность не гарантируется»
- «Терминатор 2: Судный день»
- «Исходный код»
- «Грань будущего»
- «Невероятные приключение Билла и Теда»
- «Интерстеллар»
Режиссер уточнил, что это не окончательный список, а просто фильмы о путешествиях во времени, которые стоит посмотреть/пересмотреть.
Сейчас Ганн находится в самоизоляции, но не прекращает работу и занимается монтажом «Отряда самоубийц 2». Сиквел ожидается в кинотеатрах 4 августа 2021 года.
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