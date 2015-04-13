КиноПоиск

Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро предложили фанатам роль в новом фильме Мартина Скорсезе

Обсудить0

Американский бизнесмен Майкл Рубин запустил благотворительную кампанию для звезд All In Challenge, цель которой — собрать деньги на питание пожилым, детям и нуждающимся во время пандемии коронавируса. К ней присоединились Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро, которые в обмен на пожертвование предлагают фанатам возможность стать частью нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Победитель получит роль в массовке, побывает на площадке и посетит премьеру картины.

«Если вы когда-либо интересовались, каково это — работать со мной, великими Мартином Скорсезе и Робертом Де Ниро, то вот ваш шанс, — написал ДиКаприо под видео с Де Ниро. — Мы с Робертом играем главные роли в новом фильме Мартина Скорсезе „Убийцы цветочной луны“. Мы хотим предложить вам роль в массовке, возможность провести с нами день на площадке и посетить премьеру».

Все полученные в рамках кампании деньги будут переведены в организации и фонды, которые занимаются доставкой еды и необходимых вещей нуждающимся.

В финале ДиКаприо и Де Ниро призвали присоединиться к акции Мэттью МакКонахи, Эллен ДеДженерес и Джейми Фокса.

Экранизация одноименной книги Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны» расскажет о реальных событиях, произошедших в Оклахоме в начале XX века. Тогда на территории индейского племени осейджей была обнаружена нефть, в результате чего некоторые индейцы стали богатейшими людьми. Однако вскоре они начали погибать при подозрительных обстоятельствах.

В 1923 году, когда количество жертв превысило два десятка, дело перешло в руки Бюро расследований, которое в дальнейшем было переименовано в Федеральное бюро расследований, а убийства осейджей стали одним из первых дел ФБР. В 1924 году, когда организацию возглавил Дж. Эдгар Гувер, он послал в Осейдж ряд оперативников под прикрытием, включая коренного американца. Размах преступлений оказался гораздо шире, чем ожидали сотрудники ФБР.

Недавно стало известно, что фильм может выйти на стрим-сервисе Apple или Netflix. Дата премьеры «Убийц цветочной луны» пока не объявлена.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить
Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
Смотреть

Смотрите также

У Хоакина Феникса и Роберта Де Ниро возник конфликт перед съемками «Джокера»

У Хоакина Феникса и Роберта Де Ниро возник конфликт перед съемками «Джокера»

13 апреля15
Новый фильм Мартина Скорсезе может выйти на Apple или Netflix

Новый фильм Мартина Скорсезе может выйти на Apple или Netflix

10 апреля8
Исследование: Роберт Де Ниро играл злодеев чаще других актеров

Исследование: Роберт Де Ниро играл злодеев чаще других актеров

9 апреля24
Дэниэл Крэйг, Кейт Уинслет, Элтон Джон и другие знаменитости поблагодарили медработников Англии

Дэниэл Крэйг, Кейт Уинслет, Элтон Джон и другие знаменитости поблагодарили медработников Англии

3 апреля1

Главное сегодня

Тренеры и чемпионы: 10 лучших фильмов про спортивные свершения

Сегодня10
Тренеры и чемпионы: 10 лучших фильмов про спортивные свершения
Почему «Титаник» — великое кино
Культовое кино

ВидеоПочему «Титаник» — великое кино

Сегодня13
Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро предложили фанатам роль в новом фильме Мартина Скорсезе

Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро предложили фанатам роль в новом фильме Мартина Скорсезе

55 минут назад0
На Disney+ выйдет документальный сериал о создании «Мандалорца»

На Disney+ выйдет документальный сериал о создании «Мандалорца»

2 часа назад0
Новая волна спагетти-хоррора и 5 ее главных фильмов, которые вы пропустили в кино

Новая волна спагетти-хоррора и 5 ее главных фильмов, которые вы пропустили в кино

Вчера9
Интервью дня: Продюсер «Красоты по-американски» о правильном подходе к созданию кино

Интервью дня: Продюсер «Красоты по-американски» о правильном подходе к созданию кино

Сегодня, 16:430
«Однажды в… Голливуде» взял главный приз премии домашних релизов Home Media Awards

«Однажды в… Голливуде» взял главный приз премии домашних релизов Home Media Awards

Сегодня, 14:412
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт