Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро предложили фанатам роль в новом фильме Мартина Скорсезе

Американский бизнесмен Майкл Рубин запустил благотворительную кампанию для звезд All In Challenge, цель которой — собрать деньги на питание пожилым, детям и нуждающимся во время пандемии коронавируса. К ней присоединились Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро, которые в обмен на пожертвование предлагают фанатам возможность стать частью нового фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Победитель получит роль в массовке, побывает на площадке и посетит премьеру картины.

«Если вы когда-либо интересовались, каково это — работать со мной, великими Мартином Скорсезе и Робертом Де Ниро, то вот ваш шанс, — написал ДиКаприо под видео с Де Ниро. — Мы с Робертом играем главные роли в новом фильме Мартина Скорсезе „Убийцы цветочной луны“. Мы хотим предложить вам роль в массовке, возможность провести с нами день на площадке и посетить премьеру».

Все полученные в рамках кампании деньги будут переведены в организации и фонды, которые занимаются доставкой еды и необходимых вещей нуждающимся.

В финале ДиКаприо и Де Ниро призвали присоединиться к акции Мэттью МакКонахи, Эллен ДеДженерес и Джейми Фокса.

Экранизация одноименной книги Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны» расскажет о реальных событиях, произошедших в Оклахоме в начале XX века. Тогда на территории индейского племени осейджей была обнаружена нефть, в результате чего некоторые индейцы стали богатейшими людьми. Однако вскоре они начали погибать при подозрительных обстоятельствах.

В 1923 году, когда количество жертв превысило два десятка, дело перешло в руки Бюро расследований, которое в дальнейшем было переименовано в Федеральное бюро расследований, а убийства осейджей стали одним из первых дел ФБР. В 1924 году, когда организацию возглавил Дж. Эдгар Гувер, он послал в Осейдж ряд оперативников под прикрытием, включая коренного американца. Размах преступлений оказался гораздо шире, чем ожидали сотрудники ФБР.

Недавно стало известно, что фильм может выйти на стрим-сервисе Apple или Netflix. Дата премьеры «Убийц цветочной луны» пока не объявлена.

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