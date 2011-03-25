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На Disney+ выйдет документальный сериал о создании «Мандалорца»

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Стрим-сервис Disney+ выпустит восьмисерийный документальный проект, посвященный созданию и съемкам «Мандалорца». Премьера сериала под названием «Галерея Disney: Мандалорец» (Disney Gallery: The Mandalorian) пройдет на стриминг-платформе 4 мая, в Международный день «Звездных войн».

Согласно описанию, каждый эпизод будет посвящен разным моментам производства сериала. Документалка включает интервью с создателями и актерами проекта, видео со съемочной площадки и концепт-арты, рассказы о новых технологиях, которые применялись на площадке.

В рамках проекта создатель «Мандалорца» Джон Фавро проведет круглый стол, на котором он обсудит с гостями наследие «Звездных войн» и Джорджа Лукаса, то, как актеры работали со своими персонажа, музыку сериал и прочие моменты, касающиеся съемок.

В центре сюжета «Мандалорца» — одинокий наемник, живущий на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Представитель некогда могучей расы благородных воинов-мандалорцев, теперь он вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества. Однажды мандалорец получает заказ — доставить загадочному клиенту некий объект. Вскоре выясняется, что цель — милый зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка, за которым охотится половина галактики.

Сюжет продолжения не раскрывается. Скорее всего, одинокий охотник за головами продолжит путешествие по окраинам далекой-предалекой галактики в компании Малыша Йоды.

«Мандалорец» вошел в список лучших сериалов 2019 года по версии редакции КиноПоиска. Почему проект не похож на другие сериалы 2019-го, главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и журналист и аудиопродюсер Мика Голубовский обсудили в выпуске подкаста «В предыдущих сериях».

Релиз второго сезона запланирован на осень 2020 года, однако точная дата пока не сообщается.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
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