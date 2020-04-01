Не только зад из «Всплеска»: 10 случаев цензуры в кино

14 апреля зрители обратили внимание, что комедия «Всплеск», вышедшая в 1984 году, появилась на Disney+ в измененном варианте. В одной из сцен ягодицы актрисы спрятали с помощью графики: ее волосы удлинили ниже пояса, из-за чего при движении получился странный эффект, будто от плохо нарисованной шерсти.

Мы решили вспомнить другие случаи, когда студии цензурировали картины перед выпуском на стриминге и в других случаях.

« История игрушек 2 »

Изначально в самом конце титров мультфильма была сцена, где Вонючка Пит намекает куклам Барби, что может помочь им получить роль в «Истории игрушек 3». Пит берет одну из кукол за руку, но заметив, что за ним наблюдают, тут же выпроваживает Барби. В версии для Disney+ этот эпизод был удален.

«Симпсоны»

В начале 2019 года канал HBO выпустил документальный фильм «Покидая Неверленд», героями которого стали предполагаемые жертвы Майкла Джексона. Двое мужчин в красках описали, как певец совращал их, когда они были детьми. Документалка вызвала широкий резонанс, и вскоре Disney+ убрал из третьего сезона «Симпсонов» эпизод «Совершенно безумный папа», в котором Джексон подружился с главными героями.

«Король Лев»

В сцене, где Симба падает на траву на краю обрыва, можно заметить, что пыль в воздухе складывается в символ, напоминающий слово SEX. Впоследствии аниматоры заявили, что на самом деле это SFX — сокращение от слова «спецэффекты», отсылающее к создателям мультфильма. Тем не менее в версии для Disney+ этот момент скорректировали, убрав намеки на любую надпись.

«Лило и Стич»

В оригинальной версии Лило прячется от сестры в сушилке для вещей. Перед запуском Disney+ студия предпочла менее опасное место — в ней героиня укрывается в обычно комоде за коробкой пиццы.

« Спасатели »

В одном из эпизодов мультфильма «Спасатели» на фоне героев появляется обнаженная модель Playboy. После релиза на Disney+ студия решила не рисковать и убрала из кадра едва заметную пасхалку.

«Первый мститель: Противостояние»

Действие пролога третьего фильма про Капитана Америка происходит на военной базе в Сибири. В оригинальной версии у солдата, открывающего бронированную дверь, можно заметить на плече российскую нашивку. В локализованной версии этот кадр изменили: сначала символику закрасили черным в дублированном трейлере, а затем и в самом фильме. По всей видимости, прокатчик решил избежать спорной ассоциации: по сюжету военная база принадлежит террористической организации «Гидра».

«С широко закрытыми глазами»

В последнем фильме Стэнли Кубрика был изменен целый эпизод. Перед выходом в прокат Американская киноассоциация попросила Warner Bros. сократить количество эротических сцен в тех моментах, где герой Тома Круза попадает на ритуальную оргию. Вместо удаления кадров студия обратилась к спецэффектам: в самой первой версии занимающиеся сексом пары заслоняют фигуры в черных капюшонах, созданные при помощи CGI. Впоследствии это решение раскритиковал кинокритик Роджер Эберт, назвавший цензуру фильма «символом морального лицемерия».

Версия без купюр вышла в 2015 году на сервисе HBO Go.

«Назови меня своим именем»

Действие фильма Луки Гуаданьино происходит в солнечной Италии, поэтому герой Арми Хамера носит в кадре короткие шорты. Во время постпродакшена это стало проблемой для создателей, поскольку в некоторых эпизодах можно было рассмотреть мошонку актера. В итоге орган убрали с помощью графики.

«Свидетели Путина»

В ноябре 2019 года пользователи сети обратили внимание, что в украинской версии документалки «Свидетели Путина» прокатчики замазали лицо Никиты Михалкова. Как выяснилось потом, цензура была необходима, поскольку режиссер с 2018 года входит в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Более того, в сентябре министр культуры страны Владимир Бородянский заявил, что творчество Михалкова, как и его въезд в Украину, необходимо запретить, поскольку его поведение «оправдывает и поддерживает российскую агрессию в отношении Украины».

Режиссер «Свидетелей Путина» Виталий Манский раскритиковал цензуру фильма. По его словам, правки идут вразрез с творческой составляющей. «На этом лице есть очень важное для фильма выражение глаз, его реакции, его неискренность — не случайные вещи, и очень работающие на драматургию картины», — сказал Манский.

« Рики Бобби: Король дороги »

В спортивной комедии об автогонках есть эпизод, в котором один из героев изображен в трусах. Иранские цензоры, славящиеся своей строгостью, сочли этот кадр излишне откровенным и с помощью компьютерной графики возвели перед актером целый забор. В результате местные зрители могли увидеть только голову героя.

Условия выпуска в иранский прокат в целом довольно строгие. Цензуре обязательно подвергаются, например, сцены, где женщина сидит рядом с мужчиной, а также где герои употребляют алкоголь. Люди и объекты, которые считаются недопустимыми, попросту удаляются из кадра.



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