Интервью дня: Продюсер «Красоты по-американски» о правильном подходе к созданию кино

Журналист Карен Шаинян опубликовал новый выпуск своей YouTube-передачи Straight Talk with Gay People. Героем эпизода стал Брюс Коэн — лауреат премии «Оскар», продюсер фильмов «Красота по-американски», «Крупная рыба», «Харви Милк», «Мой парень — псих».

«Ты с детства помнишь „Красоту по-американски“, ты прогуливал универ, когда ходил на „Крупную рыбу“, смотрел в полупустом кинотеатре в Мемфисе „Милка“ с Шоном Пенном, где-то в самолете включил „Мой парень — псих“, не ожидая ничего от фильма с Брэдли Купером, а в итоге поливал слезами пластиковый поднос с едой, — написал Шаинян под видео. — И вот проходит много лет, и ты знакомишься с человеком, который сделал всю эту киноклассику. Знакомишься с ним и раскапываешь историю, которая стояла за этими фильмами».

Открытый гей, который много работает в Голливуде, Коэн обсудил в интервью, как изменилось создание кино за последние годы и права представителей ЛГБТ в Америке. Он рассказал о сотрудничестве со Стивеном Спилбергом, Кэтлин Кеннеди и Фрэнком Маршаллом, которые научили его всему, что он знает.

По словам Коэна, главная составляющая выдающегося фильма — выдающийся сценарий. Именно он позволяет сделать из хорошего кино значимое, которое одновременно развлечет зрителя и заставит его задуматься. При этом важно помнить и о личной свободе, связи с собой, что сильно помогает в творчестве.

«Цель продюсера — найти стоящий проект и пытаться довести его до конца; то, что может действительно выстрелить, что будет и развлечением для людей, и одновременно важным высказыванием», — заявил Коэн.

Коэн переехал в Лос-Анджелес после окончания школы и сразу устроился в Гильдию режиссеров. В середине 1980-х поработал со Спилбергом над картиной «Цветы лиловые полей», а в 1991 году выступил ассоциированным продюсером и помощником режиссера на съемках «Капитана Крюка». В 1999 году в качестве продюсера получил «Оскар» за фильм «Красота по-американски». Всего на счету Коэна более 30 продюсерских проектов.

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