«Однажды в… Голливуде» взял главный приз премии домашних релизов Home Media Awards

Сайт Media Play объявил лауреатов 10-й ежегодной премии домашних релизов Home Media Awards. Победители премии выбираются решением жюри и с помощью онлайн-голосования, и в этом году главная награда досталась картине Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», которую назвали фильмом года.
Комплект всех сезонов сериала «Игра престолов» отметили как издание года и как лучший фэнтези-релиз, а также отметили за лучшую упаковку и лучшее аудиовизуальное качество среди сериалов.
Blu-ray-диском года выбрали новую режиссерскую версию фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня», которую также наградили за лучшую иллюстрацию на коробке.
Лента «Алита: Боевой ангел» одержала победу в четырех категориях: «Лучшее 4K Ultra HD blu-ray-издание», «Лучший 3D blu-ray-диск», «Лучший фантастический релиз» и «Фильм года среди фанатов».
В номинации «Лучшая коллекция фильмов» победило издание 23 фильмов киновселенной Marvel «Сага бесконечности», а «Мстители: Финал» отдельно наградили за лучшее аудиовизуальное качество и за лучший супергеройский релиз.
Другие заметные победители:
- «Лучший международный домашний релиз» — «Магазинные воришки»;
- «Лучший диск с мини-сериалом» — «Благие знамения»;
- «Лучшие дополнительные материалы» — «Американский оборотень в Лондоне»;
- «Лучшее восстановление» — «Элис, милая Элис»;
- «Лучший анимационный домашний релиз» — «История игрушек 4».
Полностью со списком победителей 10-й премии просмотра Home Media Awards можно ознакомиться на сайте Media Play.
«Однажды в… Голливуде», «Алиту», «Игру престолов» и более 7000 других фильмов и сериалов вы прямо сейчас можете посмотреть на КиноПоиск HD.