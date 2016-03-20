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«Однажды в… Голливуде» взял главный приз премии домашних релизов Home Media Awards

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Сайт Media Play объявил лауреатов 10-й ежегодной премии домашних релизов Home Media Awards. Победители премии выбираются решением жюри и с помощью онлайн-голосования, и в этом году главная награда досталась картине Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», которую назвали фильмом года.

Комплект всех сезонов сериала «Игра престолов» отметили как издание года и как лучший фэнтези-релиз, а также отметили за лучшую упаковку и лучшее аудиовизуальное качество среди сериалов.

Blu-ray-диском года выбрали новую режиссерскую версию фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня», которую также наградили за лучшую иллюстрацию на коробке.

Лента «Алита: Боевой ангел» одержала победу в четырех категориях: «Лучшее 4K Ultra HD blu-ray-издание», «Лучший 3D blu-ray-диск», «Лучший фантастический релиз» и «Фильм года среди фанатов».

В номинации «Лучшая коллекция фильмов» победило издание 23 фильмов киновселенной Marvel «Сага бесконечности», а «Мстители: Финал» отдельно наградили за лучшее аудиовизуальное качество и за лучший супергеройский релиз.

Другие заметные победители:

Полностью со списком победителей 10-й премии просмотра Home Media Awards можно ознакомиться на сайте Media Play.

«Однажды в… Голливуде», «Алиту», «Игру престолов» и более 7000 других фильмов и сериалов вы прямо сейчас можете посмотреть на КиноПоиск HD.

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Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
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