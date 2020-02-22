Стивен Спилберг спас Бабу Фрика в девятом эпизоде «Звездных войн»

В интервью Empire супервайзер по созданию спецэффектов существ Нил Скэнлэн заявил, что режиссер Стивен Спилберг помог сохранить жизнь одному из персонажей второго плана в фильме «Звездные войны: Скайуокер. Восход». По словам Скэнлэна, во время специального показа девятого эпизода Спилберг обратил внимание, что нераскрытой осталась судьба Бабу Фрика — маленького специалиста по дроидам, с которым герои встречались на планете Киджими.

«Возможно, это слух, но, по-моему, Джей Джей Абрамс показал фильм Стивену Спилбергу, и в конце Спилберг спросил: „Что случилось с Бабу?“ — рассказал Скэнлэн. — Все подумали: „О боже, а что случилось с Бабу?“»

Как быстро выяснилось, Бабу Фрик погиб. Он остался на Киджими и скончался, когда планету взорвал Первый Орден. Художник Айвен Манцелла, разработавший дизайн Бабу, уверен, что сцену его смерти даже сняли дополнительно.

В итоге Бабу решено было спасти. С помощью отснятых материалов и графики его добавили в финальную битву. Он появляется в кабине корабля Зори Блисс.

«Мы сняли несколько других сцен, — раскрыл Скэнлэн. — Ребята из ILM нашли одну из них, взяли оттуда Бабу и поместили в кабину корабля Зори в конце».

Ранее в беседе с Collider Скэнлэн рассказал, что Бабу Фрик был придуман для девятого эпизода еще на раннем этапе производства. Абрамс долгое время не мог решить, какую именно роль персонаж будет играть в сюжете, и его образ несколько раз перерабатывался. По одной из версий, он поставлял информацию Рей, пока в итоге не стал специалистом по ремонту дроидов.

Источник: Empire