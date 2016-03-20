42-й Московский кинофестиваль пройдет в октябре 2020 года

Организаторы Московского международного фестиваля объявили новую дату проведения 42-го киносмотра. В связи с пандемией коронавируса кинофестиваль пройдет с 1 по 8 октября, а не 22—29 апреля, как планировалось изначально. «Новые даты фестиваля являются оптимальными, чтобы обеспечить безопасное проведение смотра», — заявили в пресс-службе ММКФ.

«42-й Московский международный кинофестиваль перенесен на осень. Он пройдет в этом году с 1 по 8 октября, — сообщили в пресс-службе. — Такие даты утвердила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), которая занимается аккредитацией международных кинофестивалей».

17 марта стало известно, что руководство ММКФ планирует перенести смотр с апреля на более поздний срок. В первую очередь это решение было продиктовано ситуацией в Москве, где приказом мэра Сергея Собянина был введен обязательный карантин и запрещены массовые собрания людей.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 1,95 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Смертельных исходов — 122 тысячи. В России заражение COVID-19 диагностировали у более чем 21 тысячи человек. Больше всего (13 тысяч) зафиксировано в Москве, где от болезни скончалось 95 человек.

О том, как эпидемия испытывает киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале. О переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.

Источник: ТАСС

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