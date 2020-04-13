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Кристофер Хивью, звезда сериала «Игра престолов», излечился от коронавируса

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Знакомый зрителю по роли Тормунда в сериале «Игра престолов» Кристофер Хивью объявил в Instagram, что полностью излечился от коронавируса COVID-19 и чувствует себя хорошо. Актер отметил, что у него не было серьезных симптомов болезни, и поблагодарил фанатов за поддержку.

«Привет! Мы полностью вылечились и чувствуем себя хорошо, после того как я и, скорее всего, моя жена заразились коронавирусом, — написал Хивью. — После нескольких недель в карантине и пары дополнительных недель дома у нас больше нет симптомов, с нами наконец все в порядке».

«Нам повезло, что у нас были всего лишь легкие симптомы COVID-19, — продолжает актер. — Наша любовь всем, кого вирус коснулся гораздо сильнее, и всем, кто потерял близких из-за коронавируса. Спасибо вам за вашу поддержку, оставайтесь внимательными, сохраняйте дистанцию, мойте руки и, самое главное, заботьтесь друг о друге в это странное время».

Заражение Хивью, предположительно, произошло на площадке второго сезона «Ведьмака», работа над которым вскоре после этого была приостановлена. В продолжении сериала Хивью сыграет Нивеллена — проклятого разбойника, центрального персонажа рассказа «Крупица истины», который ляжет в основу первого эпизода продолжения. О других новых персонажах второго сезона КиноПоиск рассказывал здесь.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 1,95 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Смертельных исходов — 122 тысячи. В России заражение COVID-19 диагностировали у более чем 21 тысячи человек. Больше всего (13 тысяч) зафиксировано в Москве, где от болезни скончалось 95 человек.

О том, как эпидемия испытывает киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале. О переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.

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