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Видео со съемок «Эвакуации»: О создании экшен-сцены, снятой «одним дублем»

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Стрим-сервис Netflix опубликовал 2-минутный ролик о создании одного из ключевых эпизодов боевика «Эвакуация» — продолжительной экшен-сцены, имитирующей эффект съемки одним дублем. Исполнитель главной роли Крис Хемсворт и режиссер Сэм Харгрейв в деталях рассказывают, как проходила работа над сценой, в каких моментах скрыты склейки, какая техника использовалась в работе.

Особенно примечательно смотрится момент, в котором Харгрейв, профессиональный каскадер, залезает с камерой на капот одной из машин, участвующих в погоне, чтобы лично снять нужные кадры.

«Эвакуация» расскажет о мире подпольной торговли оружием, где одинокий мальчик случайно становится пешкой в войне двух безжалостных наркобаронов. Ребенка похищают, и он оказывается внутри города Дакка, столицы государства Бангладеш и одного из самых неприступных мест в мире. Ситуация с заложником привлекает внимание наемника Тайлера Рэйка (Хемсворт), который давно мечтает свести счеты с жизнью. Смертельная миссия выглядит для него очень привлекательной.

Боевик ожидается на Netflix 24 апреля.

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Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
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