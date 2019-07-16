Netflix представил полноценный трейлер сериала «Бар "Эдди"» — нового проекта оскароносного режиссера Дэмьена Шазелла («Одержимость», «Ла-Ла Ленд»).

В центре сюжета — пианист из Нью-Йорка Эллиот Удо, который осел в Париже, владеет долей в убыточном клубе «Эдди», состоит в сложных отношениях с певицей и скрывается от прежней славы. Однажды на пороге клуба появляется его 15-летняя дочь, и Эллиот должен наконец взять себя в руки.

В «Эдди» будет восемь эпизодов. Джек Торн, известный по сериалам «Электрические сны Филипа К. Дика», «Это — Англия» и «Молокососы», написал сценарий. Шазелл поставил первые два эпизода и выступает в роли исполнительного продюсера. Музыку для шоу создал Глен Баллард, работавший с Аланис Мориссетт и Майклом Джексоном.

Сериал выйдет на Netflix 8 мая 2020 года.