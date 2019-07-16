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Вышел полноценный трейлер «Бара "Эдди"», мини-сериала режиссера «Ла-Ла Ленда»

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Netflix представил полноценный трейлер сериала «Бар "Эдди"» — нового проекта оскароносного режиссера Дэмьена Шазелла («Одержимость»«Ла-Ла Ленд»).

В центре сюжета — пианист из Нью-Йорка Эллиот Удо, который осел в Париже, владеет долей в убыточном клубе «Эдди», состоит в сложных отношениях с певицей и скрывается от прежней славы. Однажды на пороге клуба появляется его 15-летняя дочь, и Эллиот должен наконец взять себя в руки.

В «Эдди» будет восемь эпизодов. Джек Торн, известный по сериалам «Электрические сны Филипа К. Дика», «Это — Англия» и «Молокососы», написал сценарий. Шазелл поставил первые два эпизода и выступает в роли исполнительного продюсера. Музыку для шоу создал Глен Баллард, работавший с Аланис Мориссетт и Майклом Джексоном.

Сериал выйдет на Netflix 8 мая 2020 года.

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Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
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