КиноПоиск

73-й Каннский кинофестиваль не состоится в июне

Обсудить0

Представители Каннского кинофестиваля объявили, что 73-й международный смотр не состоится в июне 2020 года. Такое решение приняли после заявления президента Франции Эммануэля Макрона, согласно которому, массовые мероприятия не будут проводиться в стране как минимум до середины июля.

Тем не менее в пресс-службе фестиваля уточнили, что руководство постарается найти возможность провести мероприятие в 2020 году.

Ранее директор фестиваля заявил, что Канны точно не будут проходить в онлайн-режиме. «Режиссеры руководствуются идеей показать свои картины на большом экране, показать их фестивальной публике, а не выпустить на iPhone», — заявил Тьерри Фремо.

Изначально 73-й смотр должен был пройти с 12 мая по 23 мая, но 19 марта от этой идеи пришлось отказаться из-за вспышки коронавируса. Тогда же стало известно, что мероприятие могут перенести на конец июня — начало июля.

Каннский кинофестиваль проходит с 1946 года и за все время существования не проводился лишь дважды — в 1948-м и 1950-м. Тогда причиной стали финансовые трудности. Каннский фестиваль считается одним из самых престижных в киноиндустрии, и каждый год на Лазурном побережье собираются тысячи журналистов, критиков и профессионалов отрасли.

Жюри 73-го киносмотра должен возглавить режиссер Спайк Ли.

Источник: Variety

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить
Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
Смотреть

Смотрите также

Lionsgate бесплатно покажет на YouTube «Джона Уика» и «Ла-Ла Ленд»

Lionsgate бесплатно покажет на YouTube «Джона Уика» и «Ла-Ла Ленд»

Сегодня, 18:106
Disney перенесла премьеры мультфильмов «Душа» и «Райя и последний дракон»

Disney перенесла премьеры мультфильмов «Душа» и «Райя и последний дракон»

Вчера7
Правительство включило кинотеатры в список сфер, пострадавших от коронавируса

Правительство включило кинотеатры в список сфер, пострадавших от коронавируса

Вчера6
Amazon покажет спектакль «Дрянь» в рамках благотворительной программы

Amazon покажет спектакль «Дрянь» в рамках благотворительной программы

7 апреля1

Главное сегодня

В предыдущих сериях

ПодкастКак стриминги вывели на первый план нестандартных героев и истории

Сегодня0
Как стриминги вывели на первый план нестандартных героев и истории
Новая волна спагетти-хоррора и 5 ее главных фильмов, которые вы пропустили в кино

Новая волна спагетти-хоррора и 5 ее главных фильмов, которые вы пропустили в кино

Сегодня3
73-й Каннский кинофестиваль не состоится в июне

73-й Каннский кинофестиваль не состоится в июне

час назад4
«Зулейха открывает глаза»: Сериал про репрессии, Сибирь и женскую эмансипацию
Сериалы

«Зулейха открывает глаза»: Сериал про репрессии, Сибирь и женскую эмансипацию

Вчера48
Объявлены названия новых эпизодов «Рика и Морти». В них высмеиваются «Прометей» и «Звездные войны»

Объявлены названия новых эпизодов «Рика и Морти». В них высмеиваются «Прометей» и «Звездные войны»

3 часа назад3
Lionsgate бесплатно покажет на YouTube «Джона Уика» и «Ла-Ла Ленд»

Lionsgate бесплатно покажет на YouTube «Джона Уика» и «Ла-Ла Ленд»

Сегодня, 18:106
DeepFake дня: Берт Рейнолдс стал Джеймсом Бондом вместо Шона Коннери

DeepFake дня: Берт Рейнолдс стал Джеймсом Бондом вместо Шона Коннери

Сегодня, 16:108
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт