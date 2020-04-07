73-й Каннский кинофестиваль не состоится в июне

Представители Каннского кинофестиваля объявили, что 73-й международный смотр не состоится в июне 2020 года. Такое решение приняли после заявления президента Франции Эммануэля Макрона, согласно которому, массовые мероприятия не будут проводиться в стране как минимум до середины июля.

Тем не менее в пресс-службе фестиваля уточнили, что руководство постарается найти возможность провести мероприятие в 2020 году.

Ранее директор фестиваля заявил, что Канны точно не будут проходить в онлайн-режиме. «Режиссеры руководствуются идеей показать свои картины на большом экране, показать их фестивальной публике, а не выпустить на iPhone», — заявил Тьерри Фремо.

Изначально 73-й смотр должен был пройти с 12 мая по 23 мая, но 19 марта от этой идеи пришлось отказаться из-за вспышки коронавируса. Тогда же стало известно, что мероприятие могут перенести на конец июня — начало июля.

Каннский кинофестиваль проходит с 1946 года и за все время существования не проводился лишь дважды — в 1948-м и 1950-м. Тогда причиной стали финансовые трудности. Каннский фестиваль считается одним из самых престижных в киноиндустрии, и каждый год на Лазурном побережье собираются тысячи журналистов, критиков и профессионалов отрасли.

Жюри 73-го киносмотра должен возглавить режиссер Спайк Ли.

Источник: Variety

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