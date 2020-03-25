Объявлены названия новых эпизодов «Рика и Морти». В них высмеиваются «Прометей» и «Звездные войны»

Канал Adult Swim раскрыл в Twitter названия пяти новых эпизодов четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти». Каждая серия — отсылка к известным фильмам, таким как «Бесконечная история», «Прометей», «Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение джедая», «Дитя человеческое» и, судя по всему, «Бэтмен», только с добавлением имен главных героев шоу.
- Эпизод 6: «Бесриконечный Морти» (Never Ricking Morty);
- Эпизод 7: «Промортей» (Promortyus);
- Эпизод 8: «Эпизод с чаном кислоты» (The Vat of Acid Episode);
- Эпизод 9: «Морт риковеческое» (Childrick of Mort);
- Эпизод 10: «Звездный Морт: Риквращение Джерри» (Star Mort Rickturn of the Jerri).
Премьера анимационного сериала «Рик и Морти» состоялась в декабре 2013 года. Проект, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном, быстро начал набирать популярность, превратившись в главный телесериал интернета. Безумный ученый Рик Санчез и его внук Морти завоевали мир. На основе проекта начали выпускать комиксы, компьютерные, мобильные и настольные игры, а также сотни вариантов сопутствующих товаров.
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- Самые безумные идеи для будущих сезонов соавтор мультсериала Дэн Хармон показал еще в мае 2019-го.
- Интервью с Хармоном можно почитать здесь.
Четвертый сезон «Рика и Морти» стартовал 10 ноября 2019 года и продолжится 3 мая. Все сезоны «Рика и Морти» в озвучке Сыендука прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD.
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