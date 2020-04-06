Lionsgate бесплатно покажет на YouTube «Джона Уика» и «Ла-Ла Ленд»

Студия Lionsgate организует в апреле и мае бесплатные показы кино на YouTube. Пока большинство кинотеатров закрыто из-за пандемии коронавируса, в рамках акции «Lionsgate LIVE: Ночь в кино» студия предлагает посмотреть вместе с другими зрителями боевик «Джон Уик», мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд», первые «Голодные игры» и классику «Грязные танцы».

You wanted us back? We’re thinking we’re back. 4 weeks, 4 movies. #LionsgateLIVE: A Night At The Movies starts THIS FRIDAY. https://t.co/H9KRtKCe6S pic.twitter.com/aVc5ELqk1M & mdash; Lionsgate Movies (@Lionsgate) April 13, 2020 «Вы хотели, чтобы мы вернулись? Думаю, мы вернулись. Четыре недели, четыре фильма. „Lionsgate LIVE: Ночь в кино“ начинается в ЭТУ ПЯТНИЦУ».

Все показы пройдут в живую на YouTube-каналах Lionsgate и Movieclips по следующему расписанию:

Ведущей показов выступит Джейми Ли Кёртис.

Цель акции — привлечь внимание к проблемам работников киноиндустрии, многие из которых остались без работы из-за коронавируса. Вместо оплаты за просмотр зрителям предлагается пожертвовать деньги в фонд «Основатели кино».

Источник: THR