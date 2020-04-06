Lionsgate бесплатно покажет на YouTube «Джона Уика» и «Ла-Ла Ленд»

Студия Lionsgate организует в апреле и мае бесплатные показы кино на YouTube. Пока большинство кинотеатров закрыто из-за пандемии коронавируса, в рамках акции «Lionsgate LIVE: Ночь в кино» студия предлагает посмотреть вместе с другими зрителями боевик «Джон Уик», мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд», первые «Голодные игры» и классику «Грязные танцы».
Все показы пройдут в живую на YouTube-каналах Lionsgate и Movieclips по следующему расписанию:
- 17 апреля — «Голодные игры»;
- 24 апреля — «Грязные танцы»;
- 1 мая — «Ла-Ла Ленд»;
- 8 мая — «Джон Уик».
Ведущей показов выступит Джейми Ли Кёртис.
Цель акции — привлечь внимание к проблемам работников киноиндустрии, многие из которых остались без работы из-за коронавируса. Вместо оплаты за просмотр зрителям предлагается пожертвовать деньги в фонд «Основатели кино».
Источник: THR
Чтобы вы не скучали во время карантина, до конца апреля дарим доступ к КиноПоиск HD всем, у кого нет действующей подписки. По промокоду POKAVSEDOMA можно посмотреть более 7 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов. Активировать промокод можно по ссылке.