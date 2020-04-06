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Lionsgate бесплатно покажет на YouTube «Джона Уика» и «Ла-Ла Ленд»

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Студия Lionsgate организует в апреле и мае бесплатные показы кино на YouTube. Пока большинство кинотеатров закрыто из-за пандемии коронавируса, в рамках акции «Lionsgate LIVE: Ночь в кино» студия предлагает посмотреть вместе с другими зрителями боевик «Джон Уик», мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд», первые «Голодные игры» и классику «Грязные танцы».

«Вы хотели, чтобы мы вернулись? Думаю, мы вернулись. Четыре недели, четыре фильма. „Lionsgate LIVE: Ночь в кино“ начинается в ЭТУ ПЯТНИЦУ».

Все показы пройдут в живую на YouTube-каналах Lionsgate и Movieclips по следующему расписанию:

Ведущей показов выступит Джейми Ли Кёртис.

Цель акции — привлечь внимание к проблемам работников киноиндустрии, многие из которых остались без работы из-за коронавируса. Вместо оплаты за просмотр зрителям предлагается пожертвовать деньги в фонд «Основатели кино».

Источник: THR

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Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
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