Михалкова, Баччан и Брайан Кокс на удаленке: Какие проекты про изоляцию выйдут в ближайшее время

После усиления эпидемии COVID-19 съемки многих фильмов и сериалов попали под заморозку, из-за чего график релизов существенно изменился. Тем не менее кинематографисты приспособились даже в карантине и начали создавать проекты в условиях изоляции.

В России самым популярным форматом стал screenlife — технология захвата экрана, при которой происходящее разворачивается на дисплее телефона или мониторе компьютера. В других странах артисты записывают сцены со своим участием, находясь дома, а постановщик уже собирает их в готовый сериал или фильм.

Мы выбрали несколько проектов, которые прямо сейчас снимаются в удаленном режиме.

«Все вместе»

Screenlife-сериал, созданный Okko Studios и студией «Дикий Digital», расскажет о друзьях, которые подключаются через видеочат и обсуждают, как их жизнь меняется из-за пандемии и режима самоизоляции. Работа над проектом проходила дистанционно; ни один актер или член съемочной команды не покинул свою квартиру во время производства, а все необходимое оборудование и реквизит они получили через курьера.

«Это сериал про дружбу во время пандемии, и мы надеемся, что истории наших героев, встречающихся в видеочате, поддержат зрителей в этот непростой период», — говорит гендиректор Okko Entertainment Софья Квашилава.

Премьера шоу с участием Данилы Якушева, Юлии Топольницкой и Рины Гришиной ожидается 27 апреля.

«#Сидядома»

Еще один screenlife-сериал, в этот раз от онлайн-кинотеатра PREMIER. Шоу расскажет о нескольких героях, которые оказываются на удаленке. Среди них — владелец сети хозяйственных магазинов, который пытается спасти бизнес, пугающий полковник ФСО, который окопался на даче с запасом алкоголя, и секретарша, чей ухажер пребывает в карантине вместе с семьей.

В «#Сидядома» сыграли Анна Михалкова, Александр Робак, Гоша Куценко, Юлия Александрова, Борис Дергачев и Олеся Железняк.

«#Изолента»

Сериал Владимира Байчера, руководителя Центра Михаила Чехова, и драматурга Елены Исаевой объединит в себе форматы screenlife и реалити-шоу. Актеры и режиссеры работают удаленно, будучи в самоизоляции, а все эпизоды снимаются одним планом в реальном времени и без монтажных склеек.

Главных героев «#Изоленты» воплотили актеры Мастерской Михаила Чехова. Сериал будет состоять из восьми серий, которые появятся на одной из онлайн-платформ в ближайшее время.

«Безопасные связи»

Screenlife-сериал Константина Богомолова покажет истории трех пар, чьи отношения развиваются во время карантина. Главными героями станут тридцатилетние молодожены, разведенные пожилые люди и подростки из разных городов.

«Это прежде всего история о том, что карантин не повод останавливать жизнь и ждать, когда же „все это закончится“, а возможность почувствовать: то, что происходить сейчас, — это и есть жизнь», — рассказывает о сериале продюсер Ирина Сосновая.

«Удаленка»

«Удаленка» — победитель проекта Тимура Бекмамбетова «Истории карантина», конкурса фильмов о виртуальной активности людей в условиях пандемии. Проект-альманах будет состоять из отдельных короткометражек, созданных людьми по всему миру.

«Удаленка» расскажет о рабочем совещании в Zoom, которое неожиданно пошло не по плану. Во время звонка начальница обсуждает антикризисные меры и мотивирует сотрудников на трудовые подвиги, несмотря на пандемию. Подчиненные, находясь в самоизоляции, пытаются найти баланс между работой и личной жизнью.

В фильме сыграли Светлана Камынина, Аглая Тарасова, Александра Ревенко, Борис Дергачев и Артем Ткаченко. Режиссером «Удаленки» выступила Аксинья Гог.

«Изоляция»

Реалити-проект сервиса ivi рассказывает о том, как изменилась жизнь русских людей по всему миру. В «Изоляции» затронуты как бытовые нужды, так и перемены в области бизнеса и городской инфраструктуры.

Героями сериала стали известные артисты, потерявшие возможность сниматься в кино из-за пандемии. В их числе — Надежда Михалкова, Павел Табаков, Максим Лагашкин, Юрий Колокольников и другие. Они будут выходить на связь с людьми разных профессий, которые находятся в России, Америке, Италии, ОАЭ, Франции, Китае и других странах. Собеседники покажут свой быт и мир вокруг себя.

Кроме того, продюсер Тина Канделаки обещает, что зрители увидят, где живут сами актеры и как они проводят свободное время.

Премьера «Изоляции» состоялась 15 апреля.

«Карантин по-русски»

В документальный фильм Андрея Кончаловского может попасть любой желающий. Для этого нужно записать видео, ответить на несколько вопросов и поделиться роликом в соцсетях. Режиссер просит рассказать о своей работе в самоизоляции, поделиться мыслями об эпидемии и дать советы по защите от коронавируса. С подробностями можно ознакомиться в его Instagram.

«Это фильм-исследование, в котором мы вместе попытаемся понять, как мы воспринимаем нашу новую реальность и как мы сейчас меняемся вместе со всем миром», — так описывает проект сам Кончаловский.

«Коронный выход»

Проект сервиса START и Театра на Малой Бронной, в рамках которого Константин Богомолов возьмет интервью у Никиты Ефремова, Любови Аксеновой, Марины Зудиной, Владимира Мишукова, Ирины Старшенбаум и других актеров. Все беседы будут проходить через видеосвязь.

Героиней первого выпуска станет Марина Зудина. Она расскажет о своей работе, сериале «Содержанки», жизни в соцсетях и отношениях с сыном.

«Дома»

Европейское подразделение HBO запускает сериал-антологию «Дома». Проект будет состоять из нескольких 15-минутных эпизодов, каждый снимет испанский режиссер. В команде постановщиков — Летисия Долера, Родриго Сорогойен, Паула Ортис, Карлос Маркус-Марсет и Елена Мартин.

Каждый из них, находясь в изоляции, с помощью смартфонов и прочего оборудования снимет серию с участием своих домочадцев. Ожидается, что антология объединит несколько жанров — драму, романтическую комедию и даже фантастику.

Авторы попробуют показать, каково остаться наедине со своими близкими и обнаружить, что они совсем не те люди, какими мы их знаем.

«Общество детективов-агорафобов»

Шоу будет состоять из восьми эпизодов. Пилот расскажет о кучке обезумевших пациентов, которые объединяют усилия для поисков бесследно пропавшего психиатра. В нем примут участие Брайан Кокс и звезда недавнего «Дракулы» Клас Банг. Актеры сами снимут сцены со своим участием, находясь дома.

Сериал создается в рамках благотворительной акции. Все доходы будут направлены на помощь фрилансерам в сфере кино и ТВ, которые пострадали от последствий пандемии.

«Семья»

Короткометражный фильм с участием звезд индийского кино. Незатейливый сюжет начинается с поисков солнцезащитных очков героя, которого играет Амитабх Баччан. В самом конце он напоминает о необходимости соблюдать карантин и добавляет, что доходы от «Семьи» пойдут на поддержку работников киноиндустрии, которые трудятся за ежедневную оплату.

Как и другие проекты, созданные в изоляции, «Семья» снималась дистанционно — каждый актер записал свой эпизод, будучи дома.

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