DeepFake дня: Берт Рейнолдс стал Джеймсом Бондом вместо Шона Коннери

Не секрет, что в самом первом фильме о Джеймсе Бонде, «Докторе Ноу», агента 007 мог сыграть не Шон Коннери, а Берт Рейнолдс, который в итоге отказался от роли и, по его же словам, потом жалел об этом.
Автор YouTube-канала Shamook решил показать, как выглядел бы Бонд в исполнении Рейнолда, и с помощью технологии DeepFake добавил его в «Доктора Ноу» вместо Коннери. Ролик получился убедительным: замена выглядит естественно как в диалоговых сценах, так и в экшен-эпизоде с погоней.
- DeepFake — технология синтеза изображения человека, основанная на искусственном интеллекте, которая позволяет соединять и накладывать существующие изображения и видео на исходные изображения или видеоролики. В 2017 году эта методика получила распространение в связи с появлением фальшивых порнографических видео со знаменитостями. DeepFake также может быть использована для создания поддельных новостей.
- В последнее время в сети все чаще стали появляться видео, в которых одних актеров меняют на других. Доступность технологии позволила поместить Джима Керри в «Сияние» и Билла Мюррея в «Цельнометаллическую оболочку». Таким же образом Михаила Ефремова добавили в трейлер «Ангелов Чарли», Уилла Смита — в «Матрицу», в «Один дома» Сильвестр Сталлоне превратился в Кевина Маккаллистера, а Роберт Дауни-мл. и Том Холланд стали героями «Назад в будущее». Также Роберта Паттинсона поместили в «Бэтмен: Начало», а Юэна Макгрегора — в «Новую надежду».
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