DeepFake дня: Берт Рейнолдс стал Джеймсом Бондом вместо Шона Коннери

Не секрет, что в самом первом фильме о Джеймсе Бонде, «Докторе Ноу», агента 007 мог сыграть не Шон Коннери, а Берт Рейнолдс, который в итоге отказался от роли и, по его же словам, потом жалел об этом.

Автор YouTube-канала Shamook решил показать, как выглядел бы Бонд в исполнении Рейнолда, и с помощью технологии DeepFake добавил его в «Доктора Ноу» вместо Коннери. Ролик получился убедительным: замена выглядит естественно как в диалоговых сценах, так и в экшен-эпизоде с погоней.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.