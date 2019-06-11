Появились новые кадры и фото со съемок «Дюны» Дени Вильнева

Издание Vanity Fair представило свежие кадры и фото со съемок «Дюны» Дени Вильнёва — новой адаптации одноименного фантастического романа Фрэнка Герберта. На них можно увидеть героев в исполнении Тимоти Шаламе, Оскара Айзека, Джейсона Момоа, Джоша Бролина, Ребекки Фергюсон и Зендеи.

Герцог Лето Атрейдес (Оскар Айзек) Дункан Айдахо (Джейсон Момоа) Льет-Кайнз ( Шэрон Дункан-Брюстер Гурни Халлек (Джош Бролин) Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) и леди Джессика (Ребекка Фергюсон) Чани (Зендея) Дом Атрейдес Леди Джессика (Ребекка Фергюсон) Дени Вильнёв и Хавьер Бардем на съемках

В разговоре с Vanity Fair Вильнёв подтвердил, что его экранизация будет разделена на две части. «Я бы не стал экранизировать книгу в виде одного фильма. Этот очень сложный мир, и его сила заключается в деталях», — объяснил режиссер.

По мнению Вильнева, книга Герберта по-прежнему актуальна и может стать посланием для нового поколения: «Безотносительно того, во что вы верите, Земля меняется, и нам придется приспособиться. Как раз поэтому, как мне кажется, „Дюна“ была написана в XX веке. Она была портретом реальности, в которой есть нефть, капитализм и чрезмерная эксплуатация Земли. Сегодня все гораздо хуже. Это не только история взросления, но и призыв для молодежи к действию».

До Вильнёва перенести на экраны «Дюну» пытались Дэвид Линч и Алехандро Ходоровски. Фильм первого не снискал любви ни у критиков, ни у зрителей, а второй так и не смог приступить к съемкам.

«Эта книга обращается к политике, религии, экологии и духовным ценностям, и в ней очень много персонажей. Поэтому, мне кажется, ее так трудно экранизировать. Если честно, это самое сложное, за что я брался в своей жизни», — заключил постановщик.

«Дюна» рассказывает о будущем, где человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены, но ее главная ценность — спайс, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует спайс, а тот, кто контролирует спайс, контролирует Вселенную.

Главный герой истории — Пол, наследник могущественной семьи Атрейдес, которая получает контроль над Арракисом. Но вместе с властью приходит опасность, и вскоре Пол вынужден оставить свои прохладные уютные покои, чтобы отправиться в пустыню. Там он столкнется с вольным народом — фременами, для которых юный отпрыск Атрейдесов станет новым мессией, пришедшим освободить их родную планету.

«Дюна» Вильнёва будет разбита на две части, первая из которых увидит свет 17 декабря 2020 года.

Источник: Vanity Fair