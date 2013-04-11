«Тролли 2» установили рекорд сборов за первый уик-энд онлайн-проката

Как сообщает Universal, мультфильм «Тролли. Мировой тур» показал в США один из лучших стартов среди цифровых релизов за первый день и первый уик-энд. По информации студии, «Тролли 2» собрали в онлайн-прокате в 10 раз больше, чем предыдущий рекордсмен — «Мир Юрского периода 2», касса которого в день премьеры составила 2—3 млн долларов.

«Мировой тур» стал самым популярным проектом на нескольких онлайн-платформах, среди которых — Amazon, Comcast, DirectTV, Apple. В FandangoNow добавили, что продажи сиквела на предзаказах, в первый день и за выходные превысили показатели за всю историю существования сервиса.

При этом студия пока не раскрывает точные цифры сборов — отчасти потому, что на данный момент нет рабочей системы для ежедневного учета прибыли цифровых релизов. Данные по онлайн-прокату обычно поступают раз в неделю.

16 марта стало известно, что из-за пандемии коронавируса студия Universal изменила привычную схему проката: 10 апреля «Тролли 2» вышли одновременно в кинотеатрах и на онлайн-платформах. Цена аренды фильма на 24 часа составляет в Штатах 19,99 доллара.

Кроме «Мирового тура», студия выпустила в онлайн-кинотеатрах фильмы «Эмма.», «Охота» и «Человек-невидимка», которые, как сообщается, также привлекли зрителей, находящихся в карантине.

О переносах других релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь. О том, как COVID-19 успел повлиять на мировую киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

Источник: Variety

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