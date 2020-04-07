Вышел трейлер драмы «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой в роли Елизаветы Глинки

Драма «Доктор Лиза» Оксаны Карас — история о 24 часах из жизни Елизаветы Глинки, известной своей правозащитной и благотворительной деятельностью. Врач-реаниматолог, в 2007 году она основала международную общественную организацию «Справедливая помощь», где получают помощь умирающие от онкологических заболеваний пациенты, нуждающиеся и бездомные. Она регулярно посещала Донбасс с гуманитарными акциями и для эвакуации больных детей, привозила гуманитарную помощь в Сирию. 25 декабря 2016 года она погибла в авиакатастрофе, когда сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.

Действие фильма развернется в рамках одного дня. История начинается с праздничного события: Елизавета (Чулпан Хаматова) и ее муж Глеб (Анджей Хыра) собираются отметить тридцатую годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Елизавета готова провести этот день с семьей, но сперва должна закончить одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, где «Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказывается полной неожиданностей.

В картине также снялись Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Елена Коренева и Алексей Вертков.