КиноПоиск

Вышел трейлер драмы «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой в роли Елизаветы Глинки

Обсудить0

Драма «Доктор Лиза» Оксаны Карас — история о 24 часах из жизни Елизаветы Глинки, известной своей правозащитной и благотворительной деятельностью. Врач-реаниматолог, в 2007 году она основала международную общественную организацию «Справедливая помощь», где получают помощь умирающие от онкологических заболеваний пациенты, нуждающиеся и бездомные. Она регулярно посещала Донбасс с гуманитарными акциями и для эвакуации больных детей, привозила гуманитарную помощь в Сирию. 25 декабря 2016 года она погибла в авиакатастрофе, когда сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.

Действие фильма развернется в рамках одного дня. История начинается с праздничного события: Елизавета (Чулпан Хаматова) и ее муж Глеб (Анджей Хыра) собираются отметить тридцатую годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Елизавета готова провести этот день с семьей, но сперва должна закончить одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, где «Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказывается полной неожиданностей.

В картине также снялись Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Елена Коренева и Алексей Вертков.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Обсудить
Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
Смотреть

Смотрите также

Трейлер «Феи»: Константин Хабенский ищет смысл жизни в фильме Анны Меликян

Трейлер «Феи»: Константин Хабенский ищет смысл жизни в фильме Анны Меликян

Вчера10
Видео: Российские звезды кино и театра развлекаются в изоляции в ролике «Разделены, но вместе»

Видео: Российские звезды кино и театра развлекаются в изоляции в ролике «Разделены, но вместе»

Вчера5
Российский фильм «Папа, сдохни» получил 100% на Rotten Tomatoes

Российский фильм «Папа, сдохни» получил 100% на Rotten Tomatoes

8 апреля31
Жора Крыжовников — о «Звоните ДиКаприо!», юморе Достоевского и любви без жалости
Интервью

Жора Крыжовников — о «Звоните ДиКаприо!», юморе Достоевского и любви без жалости

7 апреля25

Главное сегодня

Новая волна спагетти-хоррора и 5 ее главных фильмов, которые вы пропустили в кино

Сегодня0
Новая волна спагетти-хоррора и 5 ее главных фильмов, которые вы пропустили в кино
Фото: Новые кадры из «Дюны» Дени Вильнёва

Фото: Новые кадры из «Дюны» Дени Вильнёва

26 минут назад5
«Тролли 2» установили рекорд сборов за первый уик-энд онлайн-проката

«Тролли 2» установили рекорд сборов за первый уик-энд онлайн-проката

56 минут назад0
«Зулейха открывает глаза»: Сериал про репрессии, Сибирь и женскую эмансипацию
Сериалы

«Зулейха открывает глаза»: Сериал про репрессии, Сибирь и женскую эмансипацию

Вчера33
Вышел трейлер драмы «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой в роли Елизаветы Глинки

Вышел трейлер драмы «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой в роли Елизаветы Глинки

Сегодня, 11:453
Слух дня: Джон Красински встречался с Marvel и обсуждал будущие проекты студии

Слух дня: Джон Красински встречался с Marvel и обсуждал будущие проекты студии

Сегодня, 11:444
На Disney+ голый зад актрисы в фильме «Всплеск» спрятали с помощью графики

На Disney+ голый зад актрисы в фильме «Всплеск» спрятали с помощью графики

Сегодня, 09:3016
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт