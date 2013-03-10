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Слух дня: Джон Красински встречался с Marvel и обсуждал будущие проекты студии

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Постановщик триллера «Тихое место» Джон Красински может стать частью киновселенной Marvel. Как сообщает портал GWW, руководство студии провело удаленную встречу с режиссером, в рамках которой обсуждалась возможная причастность Красински к одному из будущих проектов Marvel. На данный момент неизвестно, о каких конкретно проектах шла речь.

Источники GWW также не уточняют, в какой именно роли Красински может присоединиться к франшизе — актера или режиссера.

В сети появилось предположение, что с Красински говорили о новой экранизации комиксов «Фантастическая четверка», права на которую перешли к Marvel после слияния Fox/Disney. В начале марта Красински выразил желание поработать со студией и даже поддержал популярную в сети идею, что именно он должен играть одного из главных героев — ученого Рида Ричардса, также известного как Мистер Фантастик.

«Фантастическая четверка» — первая команда супергероев Marvel, созданная в 1961 году Стэном Ли и Джеком Кёрби. В состав, кроме Ричардса, входили его жена Сью Шторм, ее брат Джонни Шторм и друг детства Ричардса, Бен Гримм. Во время экспериментального полета в космос они попали под облучение неизвестной радиацией, которая изменила их тела и подарила невероятные суперспособности.

Права на «Фантастическую четверку» долгое время принадлежали студии Fox, которая несколько раз экранизировала комикс. Первый фильм вышел в 2005 году, но неудачный сиквел похоронил франшизу. В 2015-м Джош Транк перезапустил «Четверку», сделав историю более мрачной и реалистичной. Картина провалилась в прокате, и семью героев убрали в долгий ящик. Когда персонажи вернулись к Marvel, в сети появились слухи, что студия готовит новую адаптацию в рамках киновселенной.

Важно помнить, что представленная информация, несмотря на заверения в надежности источников, на данный момент лишь слух, который пока не был подтвержден ни одним крупным изданием. Встреча с Marvel еще не означает, что Красински обязательно станет режиссером одного из будущих фильмов.

Перед началом пандемии Красински закончил работу над «Тихим местом 2». Лента ожидалась в кинотеатрах 19 марта 2020 года, но из-за распространения коронавирусной инфекции релиз картины перенесли на неопределенный срок.

Источник: GWW

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