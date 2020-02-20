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На Disney+ голый зад актрисы в фильме «Всплеск» спрятали с помощью графики

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Комедия 1984 года «Всплеск» была изменена для показа на семейном стрим-сервисе Disney+. В одной из сцен героиня Дэрил Ханны, русалка Мэдисон, поворачивается к камере спиной и уходит в океан, демонстрируя голый зад. Для стриминг-платформы зад спрятали с помощью графики: волосы актрисы удлинили ниже пояса, из-за чего при движении возник странный эффект, словно от плохо сделанной цифровой шерсти.

«Disney+ не нужны попы на их платформе, так что они подправили „Всплеск“ с помощью технологии цифровой шерсти».

В другой сцене, где героиня ходит голой около статуи Свободы, зад сделали размазанным, чтобы он был не в фокусе.

Фильм Рона Ховарда рассказывает об Аллане Бауэре, которого в детстве спасла русалка. Много лет спустя, забыв о детском приключении, но так и не научившись плавать, он вновь попадает в воду и вновь встречается с той же русалкой. Волнуясь за Аллана, она превращается в человека и отправляется на его поиски. Голую девушку арестовывают и, обнаружив у нее бумажник на имя Бауэра, отправляют к нему.

Между двумя героями завязываются романтические отношения, но Аллан не подозревает, что Мэдисон — русалка, которая примет свой изначальный облик, если ее облить водой.

В 1984 году из-за сцен с обнаженным телом Ханны «Всплеск» вышел в прокат с рейтингом PG (просмотр в сопровождении родителей). На Disney+ перед началом фильма появляется предупреждение: «Фильм был изменен по сравнению с оригинальной версией. Содержимое было изменено».

В Disney пока никак не прокомментировали изменения.

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