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Disney перенесла премьеры мультфильмов «Душа» и «Райя и последний дракон»

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Студия Disney вновь скорректировала график релизов из-за пандемии коронавируса. Теперь мультфильм Pixar «Душа», новый проект режиссера «Головоломки» Пита Доктера, выйдет в прокат 20 ноября 2020 года, а не 19 июня, как планировалось изначально.

Из-за переноса «Души» студии пришлось отложить другой мультфильм — «Райя и последний дракон». Вместо 20 ноября этого года он попадет кинотеатры 12 марта 2021-го.

«Душа» расскажет о школьном учителе музыки Джо Гарднере, большом любителе джаза, который после 20 лет сомнений в себе и терзаний наконец-то приходит на прослушивание в клуб, поражает всех своей игрой и получает работу. Но по пути домой Джо падает в канализационный люк и переносится в мир душ, где знакомится с молодой душой по имени 22. Ее мало волнуют люди и их желания, так что Джо берется переубедить 22 и помочь ей найти свое место в порядке вещей.

«Райя и последний дракон» — история о воительнице, которая собирает команду, чтобы найти последнего в мире дракона и с его помощью победить могущественного врага.

Disney уже не первый раз меняет свое расписание из-за COVID-19. В начале апреля студия отложила релизы почти всех фильмов Marvel, включая «Чёрную вдову», «Вечных», сиквел «Доктора Стрэнджа» и «Тора 4». В то же время премьеры «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга и «Последней дуэли» Ридли Скотта по-прежнему намечены на декабрь этого года.

Источник: Variety

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