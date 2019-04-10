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Журналист Esquire поделился списком фильмов на время карантина. Он хранил его 20 лет

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В конце марта журнал Esquire поделился списком фильмов своего автора Райана Д’Агостино. Его подборка сильно выделяется на фоне других рекомендаций: она уникальна не столько фильмами, сколько в историей, которой журналист дополнил свою публикацию.

Как пишет Д’Агостино, 20 лет назад, задолго до коронавируса и трагедии 11 сентября, он снимал комнату в студии создателя игрушек. Напротив нее находился видеопрокат, который специализировался на авторском кино. Туда часто наведывались студенты престижных вузов и просто киноманы, и вскоре Д’Агостино стал обращаться к ним за рекомендациями.

«В первый же день переезда я записал себе в список „Игорный дом“, „Белый шквал“ и еще несколько фильмов, которые с тех пор в моем списке превратились в размытые чернильные пятна, не выдержавшие испытания временем и выпивкой», — вспоминает журналист.

Д’Агостино признается, что его не очень впечатлил «Игорный дом», но зато картины Вернера Херцога и Джона Сейлса привели его в восторг.

«Я бы хотел поблагодарить тех, кто посоветовал мне посмотреть изменившего мою жизнь „Фицкарральдо“ — фильм Вернера Херцога о меломане, собравшимся строить оперу в джунглях, или „Звезду шерифа“ режиссера Джона Сейлса с молодым Макконахи и великолепной Элизабет Пенья, — пишет Д’Агостино. — Помню, как сидел в той нью-йоркской квартирке жарким летним вечером и, попивая холодное пиво, смотрел драму о Сухом законе „Дорога грома“».

Долгие годы список лежал в старом кошельке Д’Агостино, и некоторые фильмы журналист все еще не посмотрел. Восполнить пробелы он намерен на карантине, чему рад по двум причинам. Во-первых, он не доверяет рекомендательным алгоритмам стриминг-сервисов, а во-вторых, просмотр, как он считает, поможет ему отвлечься от происходящего в мире.

«И вы знаете, что было бы действительно круто? Потратить несколько баксов на видеопрокат, помахать парням в музыкальном магазине по дороге домой и усесться на кровати на старой кухне, включить старый телевизор, взять холодное пиво и поставить какой-нибудь фильм. И никаких новостей о пандемии», — заключил Д’Агостино.

Вот некоторые картины из его списка.

«Игорный дом», 1987 год

«Дэвид Мамет, Джо Мантенья. Плохо помню этот фильм, но там было что-то про игрока».

«Белый шквал», 1996 год

«Фильм Ридли Скотта с Джеффом Бриджесом в роли капитана лодки и его детьми. Грустный. Отличный».

«Дорога грома», 1958 год

«Как было сказано на афише фильма: „Роберт Митчем мчит по самой опасной трассе на земле!“ Захватывает с головой».

«После работы», 1985 год

«Странный фильм Скорсезе. Лучше, чем „Ирландец“».

«В укромном месте», 1950 год

«Классика детектива».

«Весь я», 1984 год

«Стив Мартин и Лили Томлин меняются телами. Неплохая комедия».

«Перекресток Миллера», 1990 год

«Ранние братья Коэны с великим Габриэлем Бирном».

«Роковая восьмерка», 1996

«Первый хит режиссера Пола Томаса Андерсона с Гвинет Пэлтроу, Джоном С. Рейли, Филиппом Бейкером Холлом и азартными играми».

«Перед рассветом», 1995 год

«Первая часть магической трилогии с Итаном Хоуком и Жюли Дельпи, снятая великолепным режиссером Ричардом Линклейтером».

«Звезда шерифа», 1996 год

«Кино из раннего творчества Мэттью Макконахи. Режиссер Джон Сэйлс переплетает сюжет между прошлым и настоящим, сопровождая его убийственным саундтреком».

Источник: Esquire

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