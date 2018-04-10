«Она повзрослела, стала мудрее»: Галь Гадот рассказала о Диане в сиквеле «Чудо-женщины»

В интервью журналу Empire звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот рассказала, как ее героиня изменилась ко второму фильму. По словам актрисы, по сравнению с первым фильмом в «Чудо-женщина: 1984» Диана стала мудрее и теперь иначе смотрит на мир.

«Первый фильм был историей взросления, в нем Диана становилась Чудо-женщиной, — говорит Гадот. — Она была очень наивна, не понимала, насколько сложной бывает жизнь. Она чувствовала себя не в своей тарелке. В этом фильме все совсем иначе. Диана изменилась. Она повзрослела, стала мудрее. Но вместе с тем она очень одинока. Она лишилась своей команды и отгородилась от мира. А потом случилось нечто безумное».

Безумное в данном случае — это воскрешение героя Криса Пайна, который пожертвовал собой в конце первого фильма.

«Крис был важной частью фильма и его успеха, — заметила актриса. — И потому что нам и Пэтти Дженкинс очень понравилось работать вместе, мы все хотели его вернуть. Пэтти и соавтор сценария Джефф Джонс нашли лучший способ, как вернуть в историю Стива».

Сюжет «Чудо-женщина: 1984» вращается вокруг миллиардера Максвелла Лорда, мечтающего вознестись до уровня настоящего божества. При помощи доктора Барбары Энн Минервы, специалиста по древней истории, Лорд надеется найти магический артефакт, который сможет подарить ему безграничную силу и могущество. Очередная находка оказывает на Минерву неожиданный эффект — превращает ее в дикую, кровожадную и неуправляемую женщину-кошку, Гепарду. Вне себя от ярости, она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра.

Лорд, желая спастись от Гепарды, обращается за помощью к Диане, которая уже несколько десятилетий живет среди людей. Чтобы убедить ее выступить против Минервы, Лорд использует один из артефактов из своей коллекции и воскрешает Стива Тревора, пожертвовавшего собой в финале первого фильма.

Картина ожидалась в кинотеатрах 5 июня 2020 года, но из-за пандемии коронавируса студия Warner перенесла релиз на 14 августа 2020-го.

Источник: Empire