Максим Аверин, Алексей Серебряков и другие звезды поблагодарили медработников России

Российские актеры и актрисы, игравшие медиков в разных проектах, выразили благодарность настоящим врачам, медсестрам, медбратьям и другим работникам здравоохранения. Они приняли участие в записи видео, которое на своем YouTube-канале опубликовал режиссер Алексей Красовский, организовавший создание ролика.

«Я хорошо понимаю, как тяжело сегодня приходится настоящим врачам, медсестрам и медбратьям, санитарам и лаборантам, заведующим, старшим медсестрам, сестрам-хозяйкам, гардеробщицам, водителям, охранникам, — написал Красовский в Facebook. — Всем, кто не только лечит осложнения после вируса, но и занимается плановыми операциями, тем, кто ходит по домам или остается на месте, делая снимки или анализы. Спасибо вам, дорогие! Будьте, пожалуйста, тоже здоровы!»

Медработников поблагодарили Илья Носков, Алексей Серебряков, Кирилл Гребенщиков, Анна Снаткина, Максим Матвеев, Ольга Лерман, Максим Аверин, Илья Шидловский, Михаил Евланов.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 1,86 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Смертельных исходов — 115 тысяч. В России заражение COVID-19 диагностировали у более чем 18 тысяч человек. Больше всего (11,5 тысячи) зафиксировано в Москве, где от болезни скончалось 82 человека.

О том, как эпидемия испытывает киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале. О переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.

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