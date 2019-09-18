Правительство включило кинотеатры в список сфер, пострадавших от коронавируса

Правительство РФ расширило перечень отраслей, наиболее пострадавших во время пандемии коронавируса. Теперь в него вошли кинотеатры и стоматологические клиники.

На сайте кабмина деятельность кинотеатров помечена как «демонстрация кинофильмов». Эта область была включена в раздел «Культура, организация досуга и развлечений».

Включение в список кинотеатров означает, что средний и малый бизнес, работающий в этой отрасли, имеет право потребовать от кредитора изменить условия кредита. В частности, речь идет о приостановке исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определяемый самим заемщиком.

О возможной помощи кинотеатрам стало известно 9 апреля, когда Минэкономразвития предложило расширить список пострадавших сфер. Как следует из пояснительной записки, данные меры необходимы для поддержки компаний и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, 13 апреля министр культуры Ольга Любимова отправила письмо в Минэкономразвития, в котором попросила включить в перечень пострадавших отраслей производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Российские кинотеатры прекратили работу в конце марта, когда правительство поручило закрыть все площадки в стране из-за вспышки COVID-19. Ранее крупнейшие сети временно закрылись в Санкт-Петербурге, Москве и другие городах. О том, как российские кинотеатры переживают коронавирус и что с ними будет дальше, можно почитать здесь.

Источник: «РБК»



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