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Трейлер «Феи»: Константин Хабенский ищет смысл жизни в фильме Анны Меликян

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«Фея» — новый режиссерский проект Анны Меликян, в котором переплетаются самые разные идеи и смыслы. На поверхности это история об авторе компьютерных игр, чья жизнь переворачивается с ног на голову после встречи с молодой активисткой. Но если копнуть глубже, то это фильм о поисках и принятии себя, о любви и встрече двух одиночеств. И все это с элементами фантастики.

Сюжет картины вращается вокруг Евгения Войгина (Константин Хабенский), главы крупной империи видеоигр, циничного и энергичного мужчины средних лет. Он убежден, что может контролировать все и вся, и даже решает использовать скандальную историю для продвижения очередного проекта. Все меняется, когда в его жизни внезапно появляется юная эксцентричная экоактивистка Таня (Екатерина Агеева), которую он невольно спасает от полиции во время акции в центре Москвы. Ее появление заставляет его понять, что мир намного шире и сложнее всего, что он думает.

«„Фея“ — мой самый необычный фильм с самым долгим путем создания, — говорит Меликян. — О чем это кино для меня? Пока работала над ним, смыслы периодически менялись. Когда я писала сценарий, думала, что это про предназначение человека. Когда снимала, казалось, что это про любовь. Когда смонтировала, увидела, что это про встречу родственных душ. Сейчас мне кажется, что этот фильм про то, как человек соприкоснулся с тайной, которую ему постичь не дано».

«В любом случае внутри фильма так или иначе как-то сосуществуют все эти смыслы, и, я думаю, у разных людей будет отзываться в душе какая-то из этих тем, а может быть, родится новая. Посмотрим», — заключила режиссерка.

Премьера картины состоится 30 апреля сразу онлайн. Фильм будет доступен только на КиноПоиск HD.

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Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
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