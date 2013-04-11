Фото: Первый кадр с Тимоти Шаламе в новой экранизации «Дюны»

Vanity Fair опубликовал первый официальный кадр из фильма Дени Вильнёва «Дюна» — новой адаптации одноименного фантастического романа Фрэнка Герберта. На кадре представлен Пол Атрейдес в исполнении Тимоти Шаламе, гуляющий по пляжам Каладана, родной планеты его семьи.

«В Поле меня моментально привлекло, что в истории подобного размаха, с таким количеством деталей и столь глубоким миропостроением путь протагониста напоминает путешествие антигероя», — говорит Шаламе о своем персонаже.

Официальный логотип фильма:

«Дюна» рассказывает о будущем, где человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены, но ее главная ценность — спайс, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует спайс, а тот, кто контролирует спайс, контролирует Вселенную.

Главный герой истории — Пол, наследник могущественной семьи Атрейдес, которая получает контроль над Арракисом. Но вместе с властью приходит опасность, и вскоре Пол вынужден оставить свои прохладные уютные покои, чтобы отправиться в пустыню. Там он столкнется с вольным народом — фременами, для которых юный отпрыск Атрейдесов станет новым мессией, пришедшим освободить их родную планету.

Предполагается, что «Дюна» Вильнёва будет разбита на две части, первая из которых увидит свет 17 декабря 2020 года.

Источник: Vanity Fair