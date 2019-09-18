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Фонд кино: Треть российских зрителей пользуются онлайн-кинотеатрами на карантине

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Фонд кино с помощью трекера «Кинозритель» изучил, как меняются привычки киноаудитории во время самоизоляции. В рамках исследования команда провела две волны телефонных опросов — 28 и 29 марта (старт режима самоизоляции) и 3—5 апреля (завершение первой недели самоизоляции).

Среди опрошенных 58% по-прежнему выбирают просмотр фильмов как один из основных видов досуга. При этом доля аудитории, которая после закрытия кинотеатров пользовалась легальными онлайн-сервисами, составляет 34%. В некоторых возрастных группах (18—24 года, 25—35 лет) этот показатель превышает 40%.

Больше всего легальный просмотр популярен в Москве и Санкт-Петербурге — на эти города пришлось 37% опрошенных. В Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре доля онлайн-кинотеатров среди вариантов просмотра составила 27%.

43% респондентов предпочли бесплатный просмотр или скачивание с привычных ресурсов без обращения к услугам онлайн-кинотеатров. В возрастной категории 18—24 года к такому способу обратилось больше половины опрошенных (58%).

При этом 31% зрителей смотрели кино на YouTube. Этот вариант больше всего популярен в регионах (36%), тогда как в Москве видеосервис использовали 29% опрошенных, а в Санкт-Петербурге — 27%.

18% респондентов во время изоляции смотрели фильмы на телевидении. Такой способ характерен преимущественно для зрителей старше 45 лет.

Источник: Фонд кино

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