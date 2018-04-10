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Находка дня: Совмещенные лица Генри Кавилла, Тома Харди и других звезд

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Автор Instagram-аккаунта morphy_me регулярно публикует фотографии того, как могли бы выглядеть разные звезды, если их лица идеально совместить друг с другом. Таким образом были совмещены Кэти Перри и Эмили Блант, Генри Кавилл и Том Харди, Тимоти Шаламе и Том Холланд, а на свет появилось множество новых личностей, отдаленно напоминающих оба оригинала.

Элизабет Олсен / Флоренс Пью

Флоренс Пью / Хлоя Грейс Морец

Рианна / Кара Делевинь

Дуэйн Джонсон / Скала

Ана Де Армас / Мэрилин Монро

Том Харди / Генри Кавилл

Эмили Блант / Кэти Перри

Джессика Альба / Ариана Гранде

Роберт Де Ниро / Аль Пачино

Тимоти Шаламе / Том Холланд

Киану Ривз / Джонни Депп

Эль Фанинг / Аня Тейлор-Джой

Эмма Стоун / Кая Скоделарио

Крис Хемсворт / Зак Эфрон

На других совмещенных звезд можно посмотреть в Instagram.

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