Находка дня: Совмещенные лица Генри Кавилла, Тома Харди и других звезд

Автор Instagram-аккаунта morphy_me регулярно публикует фотографии того, как могли бы выглядеть разные звезды, если их лица идеально совместить друг с другом. Таким образом были совмещены Кэти Перри и Эмили Блант, Генри Кавилл и Том Харди, Тимоти Шаламе и Том Холланд, а на свет появилось множество новых личностей, отдаленно напоминающих оба оригинала.
Элизабет Олсен / Флоренс Пью
Флоренс Пью / Хлоя Грейс Морец
Рианна / Кара Делевинь
Дуэйн Джонсон / Скала
Ана Де Армас / Мэрилин Монро
Том Харди / Генри Кавилл
Эмили Блант / Кэти Перри
Джессика Альба / Ариана Гранде
Роберт Де Ниро / Аль Пачино
Тимоти Шаламе / Том Холланд
Киану Ривз / Джонни Депп
Эль Фанинг / Аня Тейлор-Джой
Эмма Стоун / Кая Скоделарио
Крис Хемсворт / Зак Эфрон
На других совмещенных звезд можно посмотреть в Instagram.
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