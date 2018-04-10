Находка дня: Совмещенные лица Генри Кавилла, Тома Харди и других звезд

Автор Instagram-аккаунта morphy_me регулярно публикует фотографии того, как могли бы выглядеть разные звезды, если их лица идеально совместить друг с другом. Таким образом были совмещены Кэти Перри и Эмили Блант, Генри Кавилл и Том Харди, Тимоти Шаламе и Том Холланд, а на свет появилось множество новых личностей, отдаленно напоминающих оба оригинала.

На других совмещенных звезд можно посмотреть в Instagram.

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