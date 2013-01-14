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У Хоакина Феникса и Роберта Де Ниро возник конфликт перед съемками «Джокера»

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Перед началом съемок «Джокера» Роберт Де Ниро попросил режиссера Тодда Филлипса пригласить актеров на читку сценария. Он хотел послушать, как звучат реплики вживую. В собрании отказался принять участие исполнитель главной роли Хоакин Феникс, который терпеть не может репетиции и лишние подготовки к съемкам.

Это, разумеется, не устроило Де Ниро. Он вновь обратился к Филлипсу: «Скажи ему, что он должен там быть. Я бы хотел услышать весь фильм, мы все соберемся и зачитаем его».

«Я ни за что, ****, не приму участие в читке», — заявил Феникс в ответ.

В конечном счете Феникс, давний поклонник Де Ниро, согласился приехать в офис нью-йоркской компании актера и почитать сценарий. Читка получилась вялой: Феникс по большей части мямлил и бубнил под нос, пока не отлучился на перекур.

Де Ниро пригласил Феникса к себе в кабинет поговорить. Феникс отказался, сказал, что плохо себя чувствует, но его уговорил Филлипс. Два актера встретились и сумели разобраться в ситуации. По конец беседы Де Ниро взял лицо Феникса в руки, поцеловал его в обе щеки и сказал: «Все будет хорошо, буббала».

«Джокер», самый кассовый проект с рейтингом R и самый прибыльный фильм по комиксам, принес Фениксу его первый «Оскар». На 92-й церемонии актер одержал победу в категории «Лучшая мужская роль». О пути Феникса к «Оскару» КиноПоиск рассказывал в отдельном видео.

Источник: GQ

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