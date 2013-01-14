У Хоакина Феникса и Роберта Де Ниро возник конфликт перед съемками «Джокера»

Перед началом съемок «Джокера» Роберт Де Ниро попросил режиссера Тодда Филлипса пригласить актеров на читку сценария. Он хотел послушать, как звучат реплики вживую. В собрании отказался принять участие исполнитель главной роли Хоакин Феникс, который терпеть не может репетиции и лишние подготовки к съемкам.

Это, разумеется, не устроило Де Ниро. Он вновь обратился к Филлипсу: «Скажи ему, что он должен там быть. Я бы хотел услышать весь фильм, мы все соберемся и зачитаем его».

«Я ни за что, ****, не приму участие в читке», — заявил Феникс в ответ.

В конечном счете Феникс, давний поклонник Де Ниро, согласился приехать в офис нью-йоркской компании актера и почитать сценарий. Читка получилась вялой: Феникс по большей части мямлил и бубнил под нос, пока не отлучился на перекур.

Де Ниро пригласил Феникса к себе в кабинет поговорить. Феникс отказался, сказал, что плохо себя чувствует, но его уговорил Филлипс. Два актера встретились и сумели разобраться в ситуации. По конец беседы Де Ниро взял лицо Феникса в руки, поцеловал его в обе щеки и сказал: «Все будет хорошо, буббала».

«Джокер», самый кассовый проект с рейтингом R и самый прибыльный фильм по комиксам, принес Фениксу его первый «Оскар». На 92-й церемонии актер одержал победу в категории «Лучшая мужская роль». О пути Феникса к «Оскару» КиноПоиск рассказывал в отдельном видео.

Источник: GQ

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.