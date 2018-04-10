Видео: Российские звезды кино и театра развлекаются в изоляции в ролике «Разделены, но вместе»

Александр Петров, Тимур Родригез, Артем Ткаченко, Анна Чиповская, Елизавета Боярская, Игорь Верник, Максим Виторган и другие российские звезды театра и кино приняли участие в записи ролика «Разделены, но вместе» проекта «Заячий стон». Все они снялись в видео дистанционно и показали, чем занимаются дома во время изоляции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Заячий Стон (@zayachiy_ston) 12 Апр 2020 в 4:29 PDT «Пока все плачут на техно, „Заячий стон“ объединяет друзей! Несмотря на то, что все #СидимДома, мы #РазделеныНоВместе. Пусть немного растолстеем, но карантин переживем! Вместе! Выше нос! Спасибо всем нашим друзьям».

В ролике актеры и актрисы, несмотря на расстояние, передают друг другу разные предметы, от телефона и губки для мытья посуды, вместе пьют сок, читают книги, плюются друг в друга оливками и играют в шахматы. Все это происходит под песню «Мы сегодня дома» группы «Хадн дадн».