Джеймс Ганн назвал сиквелы, которые лучше оригинала

Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн опубликовал в Twitter список из 26 продолжений, которые, по его мнению, превосходят оригинал. Постановщик учитывал только вторые фильмы в серии и не рассматривал другие сиквелы. В его список, кроме прочего, попали «Люди Икс 2», «Невеста Франкенштейна» и «Бегущий по лезвию 2049».

Вот как выглядит список лучших сиквелов по мнению Джеймса Ганна:

Wrath of Kahn

Superman II

Batman Returns

Gremlins 2

Blade II

Legend of the Drunken Master

Desperado

Blade Runner 2049

Magnum Force

Final Destination 2

Captain America Winter Soldier

Swordsman II

Add others below.

PS It’s an unarguable fact Alien & amp; Aliens are equal. & mdash; James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2020

В конце Ганн отметил, что «Чужой» и «Чужие» равны между собой, и поэтому второго фильма франшизы о ксеноморфе нет в списке. Отдельно режиссер добавил «Терминатор 2: Судный день».

And I thought I put Terminator 2 on this list. It belongs. & mdash; James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2020

Ганн также объяснил, почему в списке преобладают супергеройские фильмы.

You’ll notice a disproportionate amount of superhero movies on this list. The reason is origin stories are often boring and can be an extra element jammed into a story about a superhero vs. a bad guy, instead of being an organic part of the story. & mdash; James Gunn (@JamesGunn) April 12, 2020 «Вы могли заметить в этом списке несоразмерное количество супергеройского кино. Причина в том, что истории происхождения, как правило, скучные и в сюжет часто запихивают дополнительный элемент о противостоянии супергероя и злодея, вместо того, чтобы органично вписать его в историю».

Под списком среди подписчиков Ганна развернулась дискуссия, какие сиквелы действительно лучше. Кто-то не поверил, что режиссер и правда считает «Бегущего по лезвию 2049» лучше оригинала Ридли Скотта, тогда как другие полностью поддержали его в этом мнении. Многие также предложили собственные варианты, среди которых — «Плохие парни 2», «Мачо и ботан 2», «Индиана Джонс и Храм судьбы».

Сейчас Ганн находится в самоизоляции, но не прекращает работу и занимается монтажом «Отряда самоубийц 2». Сиквел ожидается в кинотеатрах 4 августа 2021 года.

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