Джеймс Ганн назвал сиквелы, которые лучше оригинала

Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн опубликовал в Twitter список из 26 продолжений, которые, по его мнению, превосходят оригинал. Постановщик учитывал только вторые фильмы в серии и не рассматривал другие сиквелы. В его список, кроме прочего, попали «Люди Икс 2», «Невеста Франкенштейна» и «Бегущий по лезвию 2049».
Вот как выглядит список лучших сиквелов по мнению Джеймса Ганна:
- «История игрушек 2»;
- «Крестный отец 2»;
- «Человек-паук 2»;
- «Плохой лейтенант»;
- «Зловещие мертвецы 2»;
- «Шрек 2»;
- «Темный рыцарь»;
- «Невеста Франкенштейна»;
- «Хеллбой II: Золотая армия»;
- «Безумный Макс 2: Воин дороги»;
- «На несколько долларов больше»;
- «Приключения Паддингтона 2»;
- «Люди Икс 2»;
- «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар»;
- «Звездный путь 2: Гнев Хана»;
- «Супермен 2»;
- «Бэтмен возвращается»;
- «Гремлины 2: Новенькая партия»;
- «Блэйд 2»;
- «Пьяный мастер 2»;
- «Отчаянный»;
- «Бегущий по лезвию 2049»;
- «Высшая сила»;
- «Пункт назначения 2»;
- «Первый мститель: Другая война»;
- «Легенда о фехтовальщике».
В конце Ганн отметил, что «Чужой» и «Чужие» равны между собой, и поэтому второго фильма франшизы о ксеноморфе нет в списке. Отдельно режиссер добавил «Терминатор 2: Судный день».
Ганн также объяснил, почему в списке преобладают супергеройские фильмы.
Под списком среди подписчиков Ганна развернулась дискуссия, какие сиквелы действительно лучше. Кто-то не поверил, что режиссер и правда считает «Бегущего по лезвию 2049» лучше оригинала Ридли Скотта, тогда как другие полностью поддержали его в этом мнении. Многие также предложили собственные варианты, среди которых — «Плохие парни 2», «Мачо и ботан 2», «Индиана Джонс и Храм судьбы».
Сейчас Ганн находится в самоизоляции, но не прекращает работу и занимается монтажом «Отряда самоубийц 2». Сиквел ожидается в кинотеатрах 4 августа 2021 года.
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