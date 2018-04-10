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Джеймс Ганн назвал сиквелы, которые лучше оригинала

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Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн опубликовал в Twitter список из 26 продолжений, которые, по его мнению, превосходят оригинал. Постановщик учитывал только вторые фильмы в серии и не рассматривал другие сиквелы. В его список, кроме прочего, попали «Люди Икс 2», «Невеста Франкенштейна» и «Бегущий по лезвию 2049».

Вот как выглядит список лучших сиквелов по мнению Джеймса Ганна:

В конце Ганн отметил, что «Чужой» и «Чужие» равны между собой, и поэтому второго фильма франшизы о ксеноморфе нет в списке. Отдельно режиссер добавил «Терминатор 2: Судный день».

Ганн также объяснил, почему в списке преобладают супергеройские фильмы.

«Вы могли заметить в этом списке несоразмерное количество супергеройского кино. Причина в том, что истории происхождения, как правило, скучные и в сюжет часто запихивают дополнительный элемент о противостоянии супергероя и злодея, вместо того, чтобы органично вписать его в историю».

Под списком среди подписчиков Ганна развернулась дискуссия, какие сиквелы действительно лучше. Кто-то не поверил, что режиссер и правда считает «Бегущего по лезвию 2049» лучше оригинала Ридли Скотта, тогда как другие полностью поддержали его в этом мнении. Многие также предложили собственные варианты, среди которых — «Плохие парни 2», «Мачо и ботан 2», «Индиана Джонс и Храм судьбы».

Сейчас Ганн находится в самоизоляции, но не прекращает работу и занимается монтажом «Отряда самоубийц 2». Сиквел ожидается в кинотеатрах 4 августа 2021 года.

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