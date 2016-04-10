Том Хэнкс провел первый дистанционный выпуск передачи «Субботним вечером в прямом эфире»

Создатели передачи «Субботним вечером в прямом эфире» решили, что замороженное из-за коронавируса производство — не повод прекращать смешить людей. Пока нет возможности провести обычные съемки, очередной выпуск 45-го сезона решено было сделать дистанционно. Актеры снимали и разыгрывали скетчи дома или по удаленной связи, а ведущим стал Том Хэнкс.

В начале марта Хэнксу в Австралии диагностировали заражение COVID-19, но актер уже полностью выздоровел, продолжая соблюдать карантинный режим. В монологе с кухни актер пошутил по поводу того, что за пределами США для измерения температуры используют градус Цельсия, и ответил на вопросы «зрителей».

Для дистанционного выпуска временно вернулись анимационные короткометражки. В пародии на «Черепашек-ниндзя» создатели представили, как развивалась жизнь героев в среднем возрасте:

Весь актерский состав передачи принял участие в пародии на Zoom-конференции:

Скетч о поисках секса во время карантина:

Эйди Брайант провела курс, как правильно справляться с изоляцией с помощью визуализации:

Пародия на Twitch-стримеров:

Чем занимаются в карантине спортивные журналисты? Рассказывают о соревнованиях обычных домашних предметов:

Остальные выпуски дистанционного эпизода «Субботним вечером в прямом эфире» можно посмотреть на YouTube-канале передачи.

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