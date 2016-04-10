КиноПоиск

Том Хэнкс провел первый дистанционный выпуск передачи «Субботним вечером в прямом эфире»

Обсудить0

Создатели передачи «Субботним вечером в прямом эфире» решили, что замороженное из-за коронавируса производство — не повод прекращать смешить людей. Пока нет возможности провести обычные съемки, очередной выпуск 45-го сезона решено было сделать дистанционно. Актеры снимали и разыгрывали скетчи дома или по удаленной связи, а ведущим стал Том Хэнкс.

В начале марта Хэнксу в Австралии диагностировали заражение COVID-19, но актер уже полностью выздоровел, продолжая соблюдать карантинный режим. В монологе с кухни актер пошутил по поводу того, что за пределами США для измерения температуры используют градус Цельсия, и ответил на вопросы «зрителей».

Для дистанционного выпуска временно вернулись анимационные короткометражки. В пародии на «Черепашек-ниндзя» создатели представили, как развивалась жизнь героев в среднем возрасте:

Весь актерский состав передачи принял участие в пародии на Zoom-конференции:

Скетч о поисках секса во время карантина:

Эйди Брайант провела курс, как правильно справляться с изоляцией с помощью визуализации:

Пародия на Twitch-стримеров:

Чем занимаются в карантине спортивные журналисты? Рассказывают о соревнованиях обычных домашних предметов:

Остальные выпуски дистанционного эпизода «Субботним вечером в прямом эфире» можно посмотреть на YouTube-канале передачи.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить
Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
Смотреть

Смотрите также

Альтернатива «Мулан» и «Чудо-женщине»: Что смотреть вместо отмененных фильмов прямо сейчас

Альтернатива «Мулан» и «Чудо-женщине»: Что смотреть вместо отмененных фильмов прямо сейчас

10 апреля16
300 фанатов в карантине по всему миру пересняли «Назад в будущее 2»

300 фанатов в карантине по всему миру пересняли «Назад в будущее 2»

10 апреля8
Видео: Семья в карантине воссоздала заставку «Симпсонов»

Видео: Семья в карантине воссоздала заставку «Симпсонов»

9 апреля5
В Луизиане полиция объявила комендантский час сиреной из триллера «Судная ночь»

В Луизиане полиция объявила комендантский час сиреной из триллера «Судная ночь»

8 апреля11

Главное сегодня

Сериалы

Сериал «Беги»: Остросюжетная мелодрама про любовников в поезде для любителей «Дряни»

Сегодня0
Сериал «Беги»: Остросюжетная мелодрама про любовников в поезде для любителей «Дряни»
Альтернатива «Мулан» и «Чудо-женщине»: Что смотреть вместо отмененных фильмов прямо сейчас

Альтернатива «Мулан» и «Чудо-женщине»: Что смотреть вместо отмененных фильмов прямо сейчас

10 апреля16
«Гори, Мадрид»: Сериал про разгул голливудской секс-иконы в застойной Испании
Сериалы

«Гори, Мадрид»: Сериал про разгул голливудской секс-иконы в застойной Испании

Вчера3
Том Хэнкс провел первый дистанционный выпуск передачи «Субботним вечером в прямом эфире»

Том Хэнкс провел первый дистанционный выпуск передачи «Субботним вечером в прямом эфире»

час назад2
Фильм недели: «Эмма.» — чем смешит и изумляет экранизация Остин с Аней-Тейлор Джой

Фильм недели: «Эмма.» — чем смешит и изумляет экранизация Остин с Аней-Тейлор Джой

9 апреля10
Харви Вайнштейн не выплатил Кевину Смиту часть денег за «Клерков»

Харви Вайнштейн не выплатил Кевину Смиту часть денег за «Клерков»

Сегодня, 00:585
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон сыграют в покер в прямом эфире

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон сыграют в покер в прямом эфире

Вчера5
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт