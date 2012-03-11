Бен Аффлек и Мэтт Дэймон сыграют в покер прямом эфире

Бен Аффлек объявил, что примет участие в онлайн-игре в покер. Турнир пройдет в рамках благотворительной акции, а весь выигрыш будет перечислен Feeding America — благотворительной организации по борьбе с голодом.

Вместе с Аффлеком в турнире поучаствуют Мэтт Дэймон, Брайан Крэнстон, Адам Сэндлер, Джон Хэмм, Адам Левин, Сара Силверман, Тоби Магуайр, Джейсон Бейтман, Кевин Смит и другие. Всего ожидается до 75 игроков.

Онлайн-турнир стартует 11 апреля в 21:00. Прямая трансляция игры будет доступна в Twitch. Все желающие смогут сделать пожертвование, а также отправить сообщение участникам.

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