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Бен Аффлек и Мэтт Дэймон сыграют в покер прямом эфире

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Бен Аффлек объявил, что примет участие в онлайн-игре в покер. Турнир пройдет в рамках благотворительной акции, а весь выигрыш будет перечислен Feeding America — благотворительной организации по борьбе с голодом.

Вместе с Аффлеком в турнире поучаствуют Мэтт Дэймон, Брайан Крэнстон, Адам Сэндлер, Джон Хэмм, Адам Левин, Сара СилверманТоби МагуайрДжейсон Бейтман, Кевин Смит и другие. Всего ожидается до 75 игроков. 

Онлайн-турнир стартует 11 апреля в 21:00. Прямая трансляция игры будет доступна в Twitch. Все желающие смогут сделать пожертвование, а также отправить сообщение участникам.

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Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
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