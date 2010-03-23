Харви Вайнштейну предъявлено новое обвинение

Харви Вайнштейну предъявили новое обвинение в насильственных действиях сексуального характера. Дело расследует прокуратура Лос-Анджелеса, по нему экс-продюсер может получить еще 4 года заключения.

Предполагаемый инцидент произошел в 2010 году в одном из отелей Беверли-Хиллз. Женщину, которая проходит по делу как потерпевшая, допросили в октябре 2019 года. После этого она предоставила информацию, подтверждающую, что изнасилование произошло в пределах срока исковой давности.

11 марта суд Нью-Йорка приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в изнасиловании третьей степени и сексуальных домогательствах первой степени. Несмотря на обвинения по двум пунктам, присяжные признали экс-продюсера невиновным по более серьезному обвинению в «хищническом сексуальном поведении», по которому ему грозил пожизненный срок.

23 марта стало известно, что Вайнштейн заразился коронавирусом в исправительном учреждении Нью-Йорка. 10 апреля Fox News сообщил, что он излечился от COVID-19 и покинул медицинский изолятор.

В скором времени Вайнштейн будет экстрадирован в Лос-Анджелес, где предстанет перед судом по четырем другим обвинениям.

Источник: Variety

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