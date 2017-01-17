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Disney+ выпустит ремейк «Робин Гуда»

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Студия Disney снимет ремейк анимационной ленты «Робин Гуд» 1973 года. Проект находится на раннем этапе разработки и выйдет прямиком на сервисе Disney+, минуя традиционный прокат.

Сюжет мультфильма опирался на легенды о разбойнике Робин Гуде. Главными героями в этой версии были антропоморфные животные: сам Робин появился в образе лиса, его помощник Маленький Джон стал медведем, шериф Ноттингемский — волком, а принц Джон — львом.

Новую версию снимет Карлос Лопес Эстрада, режиссер драмеди «Слепые пятна» и сериала «Легион». Он будет работать по сценарию Кари Гранлунд, автора ремейка «Леди и Бродяги». Продюсером выступит Джастин Спрингер, работавший над фантастикой «Обливион» и «Трон: Наследие».

Фильм будет совмещать игровой формат и компьютерную графику. С помощью нее создатели изобразят животных. Похожим образом создавались другие ремейки Disney, включая «Дамбо» и «Книгу джунглей».

Даты релиза и начала съемок «Робин Гуда» пока не объявлены.

Источник: Variety

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